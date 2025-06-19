林思銘控罷團二階連署違法灌水 中選會：法盲等級錯誤神邏輯

中選會表示，補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。（記者李文馨攝）

2025/06/19 12:55

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委林思銘罷免案未達二階門檻，該案進入10天補件程序。林思銘今天質疑罷團二階連署違法灌水，若扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」的份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立。對此，中選會表示，這是法盲等級錯誤神邏輯的謬論，並強調補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。

林思銘今天召開記者會指出，「公職選罷法」第81條第3項規定：「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算」，清楚寫到「不得為」，質疑罷團刻意放入是灌水湊數，並認為中選會若刻意護航罷團，宣布自始無效的連署書可以補件，應是構成瀆職。

請繼續往下閱讀...

對此，中選會表示，補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。舉例來說，張克晉領銜所提台北市第1選區立委罷免案於提議階段，經查對後提議份數為2696份，扣除重複提議有163份，明顯不足提議門檻，選務機關依法當給予補提機會，畢竟這是法律明文規定。

中選會指出，同理，南投、桃園、新北、台中、竹縣有關二階連署的補提，23個選務機關均依法律規定辦理。質言之，有心人士強調絕不可再給任何補提機會，否則就是23個選務機關瀆職，核屬法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

對於外界質疑新北、台中、竹縣13日已將地方查對結果函報中選會，中選會應於當日發函給罷免案領銜人補提。中選會表示，地方查對結果依法需要經中選會審定程序，也就是需依法循例先徵詢中選會委員過半同意補提再報委員會追認，或是經中選會委員會審定後，再啟動補提作業程序。

中選會強調，無論採何種做法，都是需要作業時間，何況中選會依法速處在案，且新北、台中、竹縣的補提作業程序，也與先前南投、桃園的補提作業程序相同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法