提告領銜人 台中罷團齊聲譴責國民黨意圖「以訟止罷」

台中4、5、6罷團齊譴責國民黨濫訴罷團是模糊藍營幽靈連署被訴焦點。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/17 17:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨昨（16日）代表8位立委，對全國8個罷免團體領銜人提出告訴，展翅廢翔、敲羅行動、斷健行動等台中3個罷免團體譴責國民黨因該黨台北市黨部主委因幽靈連署遭到起訴，急著對罷團提告，意圖以訟止罷，更轉移國民黨黨部造假連署的焦點。

罷免廖偉翔的中4罷團「展翅廢翔」及罷免羅廷瑋的中6罷團「敲羅行動」均在國民黨提告之列，今攜中5罷團斷健行動一起發聲，譴責國民黨動用黨機器、濫用司法手段，試圖壓制公民正當行使憲法保障權利的行為。

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中4罷團「展翅廢翔」發言人高凡璽指出，罷團揭露的問題都有具體事實依據，絕不是憑空捏造，更無國民黨所說的「抹黑」或「造謠」，罷團每一句發言都負法律責任、不會退縮，不會像國民黨立委用延會的方式撐起自己的保護傘，面對提告，罷團不會因此噤聲，更不會退縮。

中5罷團「斷健行動」發言人衣美局表示，國民黨現在以「以訟止罷」的方式，企圖用司法手段壓制公民監督與言論自由，嚴重違背民主精神；且昨天才傳出國民黨台北市黨部主委因幽靈連署遭到起訴，國民黨昨晚就急著對罷團提告，根本是轉移焦點、模糊爭議；他強調，罷免是人民正當的權利，絕不會因為政治打壓而退讓。

中6罷團敲羅行動發言人EVA指出，羅廷瑋等人不願接受人民檢驗，選擇動用黨中央資源提告基層志工，是對民主制度的最大踐踏，國民黨提告行動，暴露出懼怕民意的真面目；Eva也強調，不會退縮，將堅定應訴、堅定發聲，守護台灣得來不易的自由。

律師王翼升指出，罷團是針對可受公評的事件評論，當公民依照憲法賦予的權利行使罷免權，卻遭到提告與抹黑，已有多名不願袖手旁觀的律師組成「守護罷團聯盟」，將以司法專業，捍衛公民依法罷免的自由與權利。

王翼升也指出，台中市長盧秀燕日前竟在議會公然宣稱「法院是執政黨開的」，言論不僅破壞司法獨立，諷刺的是，國民黨一邊質疑法院公正性，卻又轉身對罷免團體提起刑事訴訟，充分顯示其將司法作為政治鬥爭工具的矛盾與荒謬。

中4、5、6罷團共同呼籲，拒絕政黨濫用訴訟手段打壓公民，支持人民依法行使罷免權，罷免行動更將持續堅持事實、堅守民主，面對任何形式的壓力與威嚇，罷免團體將以行動回應，展現公民社會守護民主的決心與力量。

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