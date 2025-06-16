美官方近1個月三度示警共軍犯台準備加速 顏擇雅：更要支持大罷免！

中國武力犯台議題受到國際高度關注。（路透檔案照）

2025/06/16 21:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台動作頻頻，美國政府和國會高層近一個月以來至少三度公開就中國對台軍事威脅發出示警，各大外媒也時常刊出相關分析報導，讓各界擔憂台海爆發熱戰風險增加，甚至解放軍武力犯台時程恐提前，近期「避難包」的話題也在網上受到熱議。對此，作家顏擇雅今天（16日）直言，她支持大罷免最重要的理由，就是想把中共貿然發動武統的可能性降低，目前藍白推動的許多政策，包括刪凍國防預算、打擊民防準備等等，都是讓中共更輕易拿下台灣！

有關台海局勢的分析近年在國際受到關注，美國官方在最近一個月內更至少三度公開示警解放軍攻台準備加速。首先是美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）5月3日在智庫「馬侃研究所」（McCain Institute）主辦的「塞多納論壇」（Sedona Forum）表示，從2021年到2024年，解放軍聯合演習的規模從1個旅暴增至42個旅，動員了三分之二的兩棲艦隊，演習內容涵蓋「選擇性封鎖」到「全面封鎖」，這一系列行動已經不是單純的演習，而是侵台的預演。

請繼續往下閱讀...

針對美國先前釋出情報稱中國國家主席習近平下令解放軍要在2027年做好攻台準備，帕帕羅強調2027年並非真正的動武時間點，而是中共設定的備戰期限。但帕帕羅透露，前一任印太司令阿基里諾（Admiral Aquilino）曾警告他，「要準備好，『這件事』可能會在你的任期內發生」，而阿基里諾所提的「這件事」，很有可能與台灣相關。

再來是5月18日，美國眾議院「中共戰略競爭特設委員會」召開主題為「中國對台日益增加的侵略行為」的聽證會，委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）示警，北京正在為武力併吞台灣，進行自二戰以來最大規模的軍事動員，美國必須立即展開因應，包括軍火儲備、前沿部署、後勤及加強台灣不對稱戰力，聽證會也有多名軍方高層、前政府高官、專家學者提出類似論述，呼籲加強美台軍事活動，台灣也必須展現自我防衛的決心。

第三度公開示警是本月1日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表談話，直指中國正在認真準備動用軍事力量改變印太地區的權力平衡，這並非危言聳聽，中共正積極發展具侵台能力的軍力體系，威脅可能迫在眉睫。

對此，顏擇雅今天在臉書發文，「因為我固定閱讀的外媒是《經濟學人》與《外交事務》，很難不為台海局勢感到憂心。這是我支持大罷免的最重要理由，我想把中共貿然發動武統的可能性減到最小。目前藍白支持的太多政策，刪凍國防預算，打擊民防準備那些，都是在誘惑中共打台灣。」

她接著說：「當然外媒也不是說中共一定打，只是說可能性變很高而已。雖然外媒幾百年前就開始講台海很危險，但是從前卻不會去想像台灣被共軍拿下會怎樣，現在這種文章已不只一篇。我還讀到有美國專家寫說，就算中共拿下台灣好了（當然他沒說一定，只是不排除其可能），一定也會大大耗損中國國力與影響力，所以對美國來說不是壞事。這種論點在我讀來當然極不舒服，也知這種聲音在美國政策圈是極少數。但重點是直到川普第二次勝選前，這種聲音根本聞所未聞。」

「所以我認為避難包在台灣變熱門話題，是好事。更多民眾為戰爭做好心理準備，中共就越不敢打。我知也有一些台灣人，不覺得台海局勢跟自己有何關係。假設你每年出國旅行好了，台海局勢怎可能跟你沒關係？只要共軍封鎖台灣，你在國外就飛不回來了，秒變難民，叫天天不應叫地地不靈。更糟的，是你可能飛機飛一半，台灣遭到封鎖，那你的飛機是不是有可能改在上海降落？你覺得中共屆時會怎麼處理你們？先送去集中營不是最合理嗎？上海封城期間已經演練過一次了。驕傲的上海人可以送集中營，『台巴子』為什麼不可以？中共管你是獨派統派嗎？」

最後顏擇雅重申，「為了我們大家的身家性命財產安全，請支持大罷免。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法