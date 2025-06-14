遭罷免北市5藍委中最危險？ 李彥秀回應了

李彥秀說，相信港湖民眾眼睛是雪亮的、有智慧的，會做最好的判斷。（記者田裕華攝）

2025/06/14 16:22

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安響應國民黨「愛國者行動」，回防守護5名藍委，今天下午3點在祕書長黃健庭、立委李彥秀、議員李明賢及柳采葳陪同下，出席內湖問政說明會。關於被點名台北市藍委罷免最危險，李彥秀說，從政26年，努力有目共睹，相信港湖選民眼睛是雪亮的。

蔣萬安說，李彥秀長期深耕港湖地區，深受市民喜愛，也跟市府合作密切，例如捷運、內科交通改善等許多建設，她都親自會勘、辦理協調會，對於市政推動，大家有目共睹。

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被問到先前說要倒閣？蔣萬安指出，倒閣是一個選項，更重要的是要告訴大家，民進黨發動無差別、仇恨式大罷免，全世界所有民主國家前所未見，希望所有民眾挺身而出，投下不同意罷免票反制，支持李彥秀。

對於外界形容是大罷免最危險的北市藍委，李彥秀提到，她大概是最早為陸戰、空戰做準備，任何民調都是佈局重要依據和參考，無論如何，把危機化為轉機很重要，用力、努力跟所有港湖居民溝通。

李彥秀說，自己從政26年來，不管是在地方、議場、現場，團隊都在，相信港湖民眾眼睛是雪亮的、有智慧的，會做最好的判斷，拜託支持者這一次一定要出來投票。

她提及，持續盡力宣傳，也把蔣市長拉出來陪同、與市府必須聯手，藍委們是在中央協助地方爭取重要資源建設、經費的重要推手之一，一席都不能少，對未來選戰有信心。

蔣萬安說，民進黨發動無差別、仇恨式大罷免，全世界所有民主國家前所未見，希望所有民眾挺身而出，投下不同意罷免票反制，支持李彥秀。（記者田裕華攝）

立委李彥秀，台北市長蔣萬安、國民黨祕書長黃健庭、台北市議員李明賢等人出席內湖問政說明會。（記者田裕華攝）

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