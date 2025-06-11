狂舔也不買單！館長直播愧疚「認1事」小粉紅罵翻 中國學者也開砲！

館長陳之漢。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/11 22:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自詡要到中國當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢，昨（10日）晚抵達上海展開直播行，一落地就大讚所有人事物，不只台灣網友看不下去，不少中國網友也批「演很大」。而今（11日）館長在直播中承認自己過去曾罵過中國的事，一度衝上微博熱搜話題，大票中網友怒轟他根本是「來蹭吃蹭喝的牆頭草」；連中國知名學者梅華龍都對館長言行不以為然，直言「不是所有人都值得統戰」。

館長昨天（10日）下午從桃機出發前往中國展開6天直播行，一下機就開始瘋狂讚嘆中國人事物，從上海浦東機場廁所稱讚到中國人友善、交通有序、基礎建設優秀。昨晚館長一行人到當地一間串烤店，享用在中國第一餐時，受到老闆熱情招待、粉絲送禮，開心喊出「兩岸同胞」，想想數年前還堅定反共的館長，讓鄉民們不勝唏噓。

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不只台灣網友，不少中國網友看到館長一下機各種吹捧中國，也聽不下去，直呼「演很大」。而今上午館長在直播時，表示自己目前為止在中國的體驗，讓他對中國大改觀，尤其昨晚被中國粉絲款待，讓他有被當家人的感覺，相當感動，他坦言過去「曾受到影響罵過中國」，但現在他清楚這一切都是民進黨的謊言。

隨後「台灣網紅館長承認曾受影響罵過大陸」等關鍵詞條衝上微博熱搜，不少小粉紅表示，「就是來蹭吃蹭喝的」、「牆頭草，不必過分關注」、「就是個牆頭草，幾年前罵咱們罵得可兇了，大陸市場這麼大，這網紅還是懂得流量」、「這貨以前貶大陸貶的很歡快，現在改個賽道吃愛國飯了？」、「投機分子的最後掙扎」、「我只感到噁心，慫貨一個」。

在微博擁有超過110萬粉絲的北京大學外國語學院助理教授梅華龍，今天也發文直言中國政府要找人來做統戰宣傳也太不挑，「不是所有人都值得統戰。這個館長之前的言論，大家都記得。作為個人，他來就來，對待他就跟對待所有中國人、台灣省人一樣即可。而且，對待他還需要考慮他之前的台毒（獨）言行。」

「我們不要把挺好的工作傳統弄成某種上趕著別人的買賣。更不要有一種傻家長、呆領導的心態：聽話的好孩子、好員工本該聽話，回頭的浪子才寶貴……這種回頭夠系統化嗎？今天往這邊回，明天回到台灣省又回去了怎麼辦？不是不給人機會。我們很多人的思想都發生過變化，但沒必要特殊對待、特殊宣傳。總不能『你看我們之前思想曾經小資過，現在我明白基本道理了，所我問需要得到比一直頭腦清醒的人更多的肯定、更好的待遇』吧？」

梅華龍接著說：「紅統被台毒（獨）當局迫害，我們有沒有宣傳他們，保護他們，鼓勵他們乃至資助他們？動動嘴皮子的就成座上賓了？是不是在很多人眼裡，已經紅的，就不必統了？某些明顯台毒（獨）的歌星，不需要澄清，不需要道歉，不需要宣誓，在演唱會說個『我們中國南昌』或類似的話，都能有人洗白，我們老百姓的臉還要呢！」

「《毛選》第一句話（誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？）的含金量仍然在不斷升高，而我們社會上很多看著彆扭的事情，歸根結底都能回到那句話身上。有時候，給反動派機會，只怕是因為少數人自己思想認識也不堅定；騎牆的，往往是因為自己心裡面往另一頭偏吧。」

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