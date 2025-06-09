國民黨「罷雙吳」落空！「港湖除銹」：連署造假、背離民意是主因

罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」昨前往台北市選委會送交連署書，因罷免案領銜人張克晉未到場，選委會拒收。（記者廖振輝攝）

2025/06/09 06:51

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨青年軍對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶發動罷免，並於7日赴北市選舉委員會送件，但因罷免案領銜人缺席、未達法定門檻雙雙以失敗告終。罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」認為，國民黨主導的罷免綠委，跟公民自主發起、為了反共護台而開啟的罷藍委行動，出發點完全不同，呼籲國民黨有志之士，能早日覺醒、徹底切斷與中共合謀的歹念。

「港湖除銹」指出，公民自發的大罷免，是為了拯救台灣免受中國侵擾，將在地協力者逐出，過程完全合法合規，甚至連資金跟人力都要自行籌措；反觀，國民黨主導的罷綠委行動之所以慘烈失敗，是因為主事者根本就背離民意，無法催出罷免連署書，因此轉而以不正當的方式奪取個資，甚至不惜抄寫領銜人張克晉已故母親的個資，導致領銜人憤而退出。

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國民黨不僅早已失去民心，連黨內前輩都對青年軍棄如敝屣、不屑為伍，不敢為其違法行為背書。「港湖除銹」強調，國民黨青年軍的插曲終將落幕，公民自發的大罷免仍要繼續，也深深期待，國民黨內的有志之士，可以早日看清覺醒，並且徹底切斷與中共合謀的歹念。

罷免國民黨立委洪孟楷團體也批評，國民黨連作秀都不願意做得像樣，裝滿連署書的紙箱很重，但國民黨青年軍送件那天，一個大箱子竟然幾根手指就能抬起來，裡面是裝空氣嗎？罷團強調，公民為了讓國會更正常、讓民主機制能夠運作而站出來，當國民黨用造假取代努力、用錢堆出聲量、用謊言遮蓋失職，那他們就是最該被人民罷免的那一群人。

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