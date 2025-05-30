外媒憂非核電力供應 陳菁徽：台灣自斷手腳等人來打

國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

2025/05/30 22:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕我國核三廠2號機日前除役，台灣正式邁入非核家園；不過，《金融時報》日前報導，台灣的能源儲備、危機規劃都無法保證維持最基本的電力供應。國民黨立委陳菁徽表示，在我們面臨中國封鎖隨時有可能發生的時候，卻把穩定的發電來源廢除，除了「自斷手腳等人來打」，實在想不出民進黨為什麼這樣搞爛台灣。

陳菁徽表示，之前質詢環境部長彭啟明，彭才說因為國安應該考慮核能，但顯然賴政府說一套做一套，只會用中共危機牌來貼在野黨標籤，但其實根本沒真心把台灣的安全放在心上。

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陳菁徽說，英國《金融時報》前幾天才警告，中國解放軍的實力已提升至可以「隨時從平時狀態轉換至戰時行動」的程度；在我們面臨的包圍、封鎖隨時有可能發生的時候，我們卻把穩定的發電來源廢除，除了「自斷手腳等人來打」，實在想不出民進黨為什麼這樣搞爛台灣。

陳菁徽呼籲，她已多次在總質詢請求卓榮泰聽聽美方建議台灣保留核能的聲音，可惜除了「都可以考慮」的場面話，民進黨非核的神主牌還是抱緊緊，不把台灣安危放心上。

陳菁徽感嘆，台灣可以準備的時間越來越短，每一次錯誤的決定成本都越來越大，不只美國在台協會（AIT）、甚至輝達執行長黃仁勳也發話，難道他們都要被出征嗎？為了台灣的經濟、國安，請民進黨趕快懸崖勒馬吧。

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