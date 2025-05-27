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    婦產科狼醫辭理事長 陳菁徽：已提案要求清楚函釋違醫學倫理送懲戒

    陳菁徽提案要求衛福部對醫生違反醫學倫理移送懲戒做清楚的函釋。（陳菁徽辦公室提供）

    陳菁徽提案要求衛福部對醫生違反醫學倫理移送懲戒做清楚的函釋。（陳菁徽辦公室提供）

    2025/05/27 23:26

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台大不孕症醫生、婦產科醫學會理事長陳思原陷性騷風波，今天在臉書發文請辭理事長一職。對此，國民黨立委陳菁徽說，現行醫師法規定，「執行業務違背醫學倫理得移送懲戒」，但實務上幾乎沒機關執行，她已提出臨時提案要求衛福部做出更清楚的函釋，提供所有醫事機關移送懲戒的指引，也期待衛福部提出更具體的修法或是行政命令，該移送就要移送，不能因循苟且。

    陳菁徽發文說，剛剛收到婦產科醫學會理事長因為性平案件請辭的訊息，心中感慨萬千，這已經不是這幾個月的事情，過去這段長久的時間，我們收到太多的哭訴，但這些女醫師們的憤憤不平卻總是無疾而終。

    陳菁徽提到，前幾天她在和衛福部次長林靜儀質詢時，提到她們都是婦產科醫師，也都是婦產科醫學會的成員，儘管說遺憾，但主管機關不可以賦予權力，卻毫無管控機制。就如同林靜儀說的：「這不只是學會理事長自己的事，更是整個婦產科界重要的事，希望學會能夠重視。」

    她說，今天理事長正式請辭，這是個人為自己的行為負責，許多在意的醫師夥伴或許終於能長抒一口氣，但這前面還有太多制度性的事情沒有改革，而如果我們就這樣失去關注，同樣的事可能會再次發生，而且不會只是在台大、不會只是在婦產科。

    陳菁徽指出，包括她以及其他委員都不斷提到，現行醫師法第25條第4款明明清楚規定，「執行業務違背醫學倫理」得移送懲戒，但實務上幾乎沒有機關、單位，依照這條來進行懲戒，這造成當事人往往只能期待曠日廢時判刑後的結果，但遲來的正義根本不是正義。

    陳菁徽說，她已經提出臨時提案，要求衛生福利部針對該條文做出更清楚的函釋，明確說明「違背醫學倫理」廣泛內涵，並且提供所有醫事機關移送懲戒的指引，該移送就要移送，醫師被賦予更高的社會期待，我們更不能因循苟且。

    陳菁徽說，她也期待衛生福利部提出更具體的修法或是行政命令，來釐清主管機關與學會的關係。學會不應是一個只能依靠會失靈的「自律」來維持道德高度的人民團體，而是承擔專科醫師的甄選制度，基礎醫師倫理的單位。後續，她也會來與醫界、衛生福利部還有社會各界繼續討論「狼醫」是否應該公布的修法議題，以及發生性騷、性侵事件的停職措施。

    陳菁徽最後寫道，權力越大，責任就要越大。醫師乘載了社會重大的期待，不能只在風暴過後才表達譴責，而是在制度未立、漏洞仍在之時，就要挺身而出。唯有真正讓制度說話，才能避免下一個受害者的沉默。願這一次的震盪，不是結束，而是改革真正開始的時刻。

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