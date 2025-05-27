國民黨團控刪636億一般補助款違法 政院駁斥：中央政府具裁量權

行政院發言人李慧芝。（資料照）

2025/05/27 19:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款636億元，立法院國民黨團今日指控，政院和主計總處違反「地方制度法」和「財政收支劃分法」，同時觸犯「刑法」第129條「違法抑留剋扣罪」。行政院發言人李慧芝今（27日）強調，「地方制度法」第69條已明確規範中央政府具有裁量權，並無違法之處。

李慧芝指出，由於立法院對於總預算刪減總額達到2076億元，其中有關中央政府的部分已經被大幅刪減1439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80%、國外旅費及出國教育訓練費刪減60%、媒體政策及業務宣導費刪減60%、特別費刪減60%，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減中央政府預算的空間。

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李慧芝說明，為了避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。

有關在野黨一再指稱刪減一般性補助款有違法的疑慮，李慧芝澄清說，「地方制度法」第69條已明確規範中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」，並無違法之處。

李慧芝提及，此外，有關新版財劃法的適用問題，政院也已多次對外說明，由於新版財劃法是今年3月21日才公布，並於公布起3日後生效，而今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，其中也包含一般性補助款的編列，實務上無法再依照新版財劃法重新編列今年度預算。

李慧芝說，因此新版財劃法的效力，只對於今年3月23日以後要編的明年度總預算發生效力；亦即，新版財劃法第30條第3項「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」的規定，也是在編列明年度預算時才有適用的空間。

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