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    520前談台海 賴清德：中國應該要重新思考對台政策

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/05/17 18:47

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統就職將滿一年，針對中國對台升高文攻武嚇，他於今晚播出的「敏迪選讀」網路頻道專訪中說，中國一定要去思考，他對台灣採取這種策略很多年了，真的是中國所需要的嗎？美國講得很清楚，中國是美國最大的挑戰，也是美國最大的威脅。最近美國總統川普與國防部長等美國官員都不斷講，把力量移到印太，阻止中國勢力的擴張。形成這樣的結果，真的是對中國比較有利嗎？這樣的結果，對中國不利、也不是中國預期想要的，是不是應該調整？台灣是一個與人為善的社會，也很有善意，其實中國應該要重新思考他的政策。

    賴清德也談到美國川普總統的對等關稅政策。他說，當川普宣佈他所謂的對等關稅，我們國安與行政團隊就緊急磋商，嚴肅面對。第一時間就擬定了，不採貿易對抗，希望透過談判、協商的方式，取得合理的關稅，甚至有機會的話，也願意從零關稅開始談起。

    再者，他說，也希望藉這個機會，除了以國家的利益為根本，也深化台美雙邊貿易為出發點，考量整個政策。然後，提供台灣經濟進步的動能。

    賴清德認為，台美關係的持續深化，並沒有因為川普上來之後而停止，固然他對拜登總統有諸多的批評，但對台政策，其實是沒有改變，而且持續加強。

    針對7月初將是川普總統給的90天寬限期跟到期日，被問到若仍對台課徵超過10%以上關稅要如何應對？賴清德說，我們談判目的，就是要避免這種情況的產生。被追問是否很有信心？他則說，這一定要有信心，因為，如果關稅高，對台灣經濟影響很大，也不利印太區域的和平穩定。川普總統與內閣，都不斷強調印太重要性，台灣位處第一島鏈，角色非常重要。我們有決心為國家爭取最好的情況。

    針對台海情勢，賴清德說，這二、三十年來，即便是馬英九前總統執政時間，中國的軍費也沒有一年少過，中國部署的飛彈每一年都在增加，藏在這個國家政策後面，其實是想跨進西太平洋，然後跟美國一較長短，也想要改變國際以規則為基礎的世界秩序，這是中國真正的目標。

    賴清德說，包括美國總統、G7的領袖會議或者是G20的領袖會議，都不約而同的、不斷地強調，台海的和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，就是強調台海問題不是台灣與中國的問題，是全世界的問題，影響到全世界，全世界都希望台海能夠和平穩定，這也是台灣追求的目標，所以我們才提出和平四大支柱行動方案，就是說要有國防實力、經濟韌性，也要跟友盟國家站在一起，肩並肩，發揮嚇阻的力量。第四是，只要中國願意對等、尊嚴，台灣願意跟中國交流合作，以對話取代對抗，以交流取代圍堵，進行合作，創造兩岸的和平共榮。

    賴清德強調，中國一定要去思考，他對台灣所採取的這種策略已經很多年了，情況變成這個樣子，真的是中國所需要的嗎？從2002年左右，中國在美國的支持之下加入世界貿易組織，美國人是把中國當作夥伴，後來變成競爭，現在變成威脅，而且最近美國川普總統與國防部長等美國官員都不斷講，他們要把力量移到印太來，阻止中國勢力的擴張，就是說中國2、30年來的對台政策，還有對外的策略，形成這樣的結果，這真的是中國想要的嗎？如果對你不利，那是不是應該要調整？

    至於兩岸是否「先談判再說」，賴清德認為，只要對等、尊嚴，這沒有問題，可是現在這麼多年來，中國對台的談判策略不是如此。

    他說，應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求民主、自由、人權的生活方式。他是個大國，好比說你的公司比較大，我的公司比較小，我要跟你做生意，那你就說可以啊，你公司賣給我，你公司給我，我再跟你做生意，不能這樣子啊。而且還說，你一定要變成是我的一部分，然後呢？都沒有任何其他的做法，這不行啦，台灣是民主社會，人民是國家的主人，這人民不會接受的。

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