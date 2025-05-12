新增4+1國假 罷團「山除薇害」批國民黨政治算計、王鴻薇亂問政

立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，未來將新增「4+1」國定假日，罷免王鴻薇團體「山除薇害」今批評，國民黨未經審慎評估，僅因政治算計而提出政策，並怒轟一知半解的王鴻薇今日質詢無疑是亂問政。（資料照）

2025/05/12 17:26

〔記者劉詠韻／台北報導〕立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，未來將新增「4+1」國定假日，引發產業界與行政部門關切，行政院是否啟動覆議程序備受矚目。罷免王鴻薇團體「山除薇害」今批評，國民黨未經審慎評估，僅因政治算計而提出該政策，忽略可能導致製造業的成本攀升28億元的危機，工業產值屆時恐大減241億元，勢必對本就脆弱的經濟環境增重成本壓力，並怒轟一知半解的王鴻薇今日質詢無疑是亂問政。

罷團「山除薇害」批評，國民黨近日強行通過《紀念日及節日實施法草案》，表面上宣稱為恢復勞工7天國定假日，以保障人民權益，實則為一場以福祉為包裝、行政治操作與民粹買票之實的荒謬行動，國民黨此次未經審議委員會充分討論，即跳過與民間對話，配套措施也未見可行性，怒轟國民黨並非旨於為民謀福祉，而是把勞工權益當成政治籌碼。

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罷團點出該法案被掩蓋的現實面，除了造成企業成本劇增，另據1997年數據指出，每增一天國定假日，製造業成本恐攀升28億元，工業產值可能大減241億元，目前經濟環境脆弱，成本壓力勢必更甚；第二，喪失行政與政策彈性，未來需每年修法、每年爭議，必然對整體行政效率與制度穩定性造成嚴重衝擊；第三，缺乏社會共識與透明討論，哪些紀念日應放假、為何放、如何放，國民黨未與民間溝通，未經審慎評估，充滿任意性與政治算計。

針對王鴻薇今於司法及法制委員會質詢的表現，罷團強烈譴責王無疑是在亂問政，王不僅對草案內容僅一知半解，甚至不清楚所新增假日多數集中於9、10月，卻仍強行主導台灣重大政策走向，實際上該設計不僅擾亂全年經濟節奏，更可能衝擊金融市場與產業鏈調度。

罷團直言，國家恢復假日應透過完整的社會討論、經濟評估與制度配套，而非政治突襲，國民黨不僅無視台灣現實，甚至挾民意以自重，試圖以「多放幾天假」收買選票，掩蓋其對政策治理能力的空洞與傲慢，成為繼提案全民普發一萬之後，再一次政策買票行為。

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