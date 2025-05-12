時力、基進抗議希特勒說 朱立倫酸：都是民進黨的尾巴黨

國民黨主席朱立倫（前排右一）陪同立委李彥秀（右二）在內湖科學園區街頭街講，呼籲「反惡罷、戰獨裁」。（記者田裕華攝）

2025/05/12 12:08

相關新聞請見：

時力等政黨抗議不當類比納粹 國民黨大喇叭反制

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨主席朱立倫因以希特勒比喻總統賴清德，慘遭歐洲多國撻伐，基進黨、時代力量等小黨今（12）日赴國民黨中央黨部門口嗆聲，認為歷史傷痛不容操弄，要求國民黨出面致歉；聽聞此事的朱立倫反擊，稱這些小黨都是民進黨的尾巴黨，「再看賴清德總統會不會讓他們有多一點工作可以做。」

請繼續往下閱讀...

時代力量、台灣基進等小黨，今上午直衝國民黨中央黨部門口，舉牌抗議朱立倫日前發布的「納粹論」，呼籲朱應收回不當言論，並盡速道歉，以免淪為國際笑柄。於內湖港乾宣講「反惡罷戰獨裁」的朱立倫對此回應，這些都是民進黨的附從、隨從、尾巴黨，就看賴清德是否會讓他們多一點工作可進行。

朱立倫強調，透過每一次的出訪、交流，已經很清楚地告訴外賓，絕對找不到有任何的民主國家如執政黨對在野黨發動大罷免，更強調這是獨裁者的作風，希望世界清楚如今的台灣正因大罷免而創下民主之恥。

最後，朱立倫說，反觀全世界的民主國家，並不會試圖一個一個地消滅在野黨，並指歷史最痛恨獨裁者，絕對不能再讓獨裁者出現在台灣。

時代力量等政黨赴國民黨中央黨部前譴責國民黨不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛的失格言論，要求正式向國際社會與台灣社會嚴正道歉。（記者林欣漢攝）

朱立倫回應，這些都是民進黨的附從、隨從、尾巴黨，就看賴清德是否會讓他們多一點工作可進行。 （記者田裕華攝）（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法