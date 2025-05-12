時力等政黨抗議不當類比納粹 國民黨大喇叭反制

時代力量等政黨譴責國民黨不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛的失格言論；左起：台灣基進黨主席王興煥、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、時代力量黨主席王婉諭。（記者林欣漢攝）

2025/05/12 11:18

〔記者林欣漢／台北報導〕時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進黨今（12）日連袂到中國國民黨中央黨部抗議，譴責國民黨不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛的失格言論，要求向國際社會與台灣社會嚴正道歉。而國民黨動用音響大聲播放音樂反制，王婉諭等人紛紛比倒讚，痛斥歷史傷痛不容操弄，點名國民黨主席朱立倫出來道歉。

時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲、台灣基進黨主席王興煥今天連袂到國民黨中央黨部前抗議。

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王婉諭表示，國民黨多次用納粹來比喻政局的不當言論，引起多國罕見表達抗議，國民黨用淡化及無感來面對自己在威權時代犯下的罪行，他們總是告訴大家，威權獨裁統治只有少數人受到影響，大部分的人是自由的，總是對數以萬計的受害者說，這是非常時期、非常手段下的不然，也因為如此，國民黨在面對轉型正義，總是非常輕蔑、積極抵制，甚至反過來指控受害者在受到殘酷對待、威脅利誘的時候，非常的軟弱及配合，藉此來打擊政敵，完全不承認自己就是最需要負責的加害者。

王婉諭認為，國民黨試圖模糊、甚至顛倒民主和獨裁的定義及價值，國民黨應該嚴正的向台灣及國際社會道歉，更應該好好反省一昧的淡化、無感暴行的心態，對人民的受苦有感、對歷史的罪責有感，否則會很快的消失在台灣的當代歷史中。

甘崇緯表示，納粹大屠殺殺害上千萬人，台灣現在的政局有與納粹相提並論的空間嗎，有蓋世太保、集中營嗎？國際社會強烈譴責朱立倫的不當言論，國民黨已經成為國際政治的笑柄，也凸顯台灣的轉型正義尚未完成，2020年時任立委的黃國昌說過，國民黨是一個連在野黨都沒有資格的政黨，綠黨重視民主、人權等普世價值，呼籲所有的政黨領袖以身作則，摒棄極端且不當的煽動言論，以負責任的態度進行政治辯論，面對當今中國無孔不入的威脅，以及美國關稅貿易戰的侵襲，需要朝野同心捍衛，而非以一黨之私、一己之私來撕裂國家、毀壞國譽。

沈佩玲表示，國民黨是一個膽小的政黨，對不想聽的話，就用別的聲音來蓋過，呼籲朱立倫身為政黨的主席，一言一行本來就會受到國際社會的關注，如果受不了壓力可以辭職，國民黨可以解散沒有關係，國民黨輕率的消費歷史，用操弄的語言製造台灣的對立及撕裂社會，呼籲國民黨面對錯誤，進行轉型正義，並立即向台灣人民及國際社會道歉。

沈佩玲指出，指著對方罵獨裁，朱立倫並不是第一人。普丁在開戰前指控烏克蘭也是同樣的話術。將政治對手妖魔化、貼上極端標籤、挑動民意對立。這不是民主監督的語言，而是威權操作的語言。

王興煥表示，國民黨是一個邁向毀滅的失速列車，他不需要道歉，就趕快毀滅，但我們擔心的是，他會拖著台灣一起毀滅，國民黨本身就是一個類納粹的政黨，與納粹一樣是一個反對多樣性的政黨。國民黨是操弄歷史傷痛的慣犯，對內，國民黨是台灣歷史傷痛（大屠殺、白色恐怖）的元兇，不思懺悔反而否認、淡化甚至顛倒黑白。對外，國民黨操弄世界史的傷痛，朱立倫為了政治鬥爭，將台灣政府比喻為納粹，將賴清德總統比喻為希特勒，引起國際輿論譁然。

王興煥強調，國民黨本身就是違背民主防衛機制、欲摧毀民主法治國基本秩序的違憲政黨。其不當比喻的類比等於是把納粹除罪化，踩到國際紅線，所以國際要介入，這不是干涉內政，國民黨存在就是毀掉台灣的民主，國民黨應該要解散、清算，我們不只要防堵中國共產黨擴張，也要防堵國民黨再起，這才是對歷史傷痛的同理與敬畏。

時代力量等政黨赴國民黨中央黨部前譴責國民黨不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛的失格言論，要求國民黨正式向國際社會與台灣社會嚴正道歉。（記者林欣漢攝）

時代力量等政黨赴國民黨中央黨部前譴責國民黨不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛的失格言論，要求國民黨正式向國際社會與台灣社會嚴正道歉。（記者林欣漢攝）

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