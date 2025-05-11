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    單手插口袋「豪飲綠拿鐵」！蔡英文訪立陶宛照 笑翻6萬人

    蔡英文以豪邁的乾杯姿勢，一口氣喝下農場製作的綠拿鐵。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

    蔡英文以豪邁的乾杯姿勢，一口氣喝下農場製作的綠拿鐵。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

    2025/05/11 21:53

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔡英文近期出訪歐洲，10日下午率團抵達首站立陶宛，參觀台灣與立陶宛合作成立的新創農業科技公司。蔡英文在今（11）日下午將參觀過程分享至社群平台，其中1張照片為她以豪邁的乾杯姿勢，一口氣喝下農場製作的綠拿鐵，帥氣畫面獲得大批網友關注，並更笑說「小英迷因哏圖系列」又增加了。

    蔡英文今日下午透過臉書、IG、Threads發文，除透露自己抵達立陶宛，還前往目前全歐規模最大的垂直農場、由台灣與立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood參觀。公司創辦人透露，當初台灣源鮮農業科技公司派遣20位台灣技術專家，與50位立陶宛員工合作，僅花3個月將農場組裝完成，讓他對台灣人的專業與勤奮留下深刻印象。

    蔡英文表示，「這就是台灣人走向世界的方式。用我們的技術、熱誠與勤奮，與民主夥伴的國家，創造互補、合作的機會」，同時她也在現場喝下一杯近來非常流行、由Leafood農場各種新鮮蔬果混合打製而成的「綠拿鐵」，除了讚賞它很好喝，還詢問「台灣有賣嗎？」，但蔡英文也打趣，綠拿鐵唯一美中不足的地方，是沒有加香菜。

    貼文一出在臉書吸引6萬人按讚，網友目睹蔡英文一手插在口袋，另一手拿著綠拿鐵「豪飲」模樣，留言說，「我戀愛了」、「迷因素材get」、「架勢也太帥了！」、「超帥氣的小英」、「全世界最帥的女力」、「第一次看到有人喝拿鐵是乾杯的」、「先存圖了，感覺很多地方用的到」、「為什麼可以把綠拿鐵喝得像在酒窖品酒？」。

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