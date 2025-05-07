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    罷團領銜人被游顥提告誹謗罪 南投檢方不起訴處分

    罷免立委游顥的領銜人林敬桐（左）被游顥提告加重誹謗罪，南投檢方經一個多月的偵辦，近日已作出不起訴處分。（記者陳鳳麗攝）

    罷免立委游顥的領銜人林敬桐（左）被游顥提告加重誹謗罪，南投檢方經一個多月的偵辦，近日已作出不起訴處分。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/07 23:06

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕投二罷免立委游顥領銜人林敬桐，3月份在罷團臉書粉專貼文指民眾反映有人假冒罷游志工，欺騙是在罷游，民眾簽了才看到是要罷免縣議員陳玉鈴，游顥對林敬桐提告加重誹謗罪，成為第一個被告的領銜人，該案經南投地檢署檢察官偵辦後，認為粉專所提屬於可受公評之事，予以不起訴處分。

    投二「去游除垢」罷團臉書粉專，3月9日在罷團臉書粉專貼文，並有附Line對話擷圖，指出民眾反映，有人假冒罷游志工，在特定場所或店家擺攤，欺騙民眾在連署罷免游顥立委，民眾簽了才看到是罷免縣議員陳玉鈴。游顥針對該貼文，對領銜人林敬桐提告加重誹謗罪。

    林敬桐是全台首位被藍委提告的領銜人，此事引發各罷團的關注與討論，曹興誠看到貼文後也表示會提供協助，讓網友大呼「暖心」。

    南投地檢署經偵辦，近日作出不起訴處分。檢察官在不起訴處分書中指出，綜觀臉書粉專貼文內容，可知林敬桐是因獲悉有人冒名取得民眾的連署書，為提醒民眾連署務必確認是正確的罷免團體及指定地點，以免個資外洩，實在難以認定其發表該文章，是以損害告訴人游顥的名譽為唯一目的。

    檢察官也說，連署罷免民代攸關我國公民受憲法保障之權益，應屬刑法第311條第3款所定可受公評之事項，難以認定有誹謗之犯意，因此予以不起訴處分。

    「去游除垢」罷團晚間在臉書和Threads貼出不起起訴處分書，並為文指出，不起訴的重點就是「可受公評」4個字，並幽默地說「虛歲29歲的領銜人林敬桐，人生第一張不起訴處分書get。」。

    「去游除垢」罷團臉書粉專貼出民眾反映，有人假晒罷游志工騙民眾連署，簽了才知是罷免縣議員陳玉鈴，林敬桐因該貼文被游顥提告，南投檢方近日偵結該案，作出不起訴處分。（圖擷自「去游除垢」臉書粉專）

    「去游除垢」罷團臉書粉專貼出民眾反映，有人假晒罷游志工騙民眾連署，簽了才知是罷免縣議員陳玉鈴，林敬桐因該貼文被游顥提告，南投檢方近日偵結該案，作出不起訴處分。（圖擷自「去游除垢」臉書粉專）

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