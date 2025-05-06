罷顏寬恒、楊瓊瓔二階連署達標送件 2罷團喊未達安全門檻持續收件

中二解顏送出二階連署書到台中市選委會。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/06 14:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中6個罷免國民黨立委二階連署全達標！罷免顏寬恒的「中二解顏」及罷免楊瓊瓔的「中三拒瓔」罷免團隊，今（6）日下午1點半前往台中市選委會送件，但兩罷團均喊話連署件數僅達標未達安全門檻，中三罷團送交連署份數更是「壓線」過關，僅多出法定門檻700多份，因此將持續收件，以防未來有被剔除須補件的風險。

中三罷團發言人Connie提及收集過程的辛苦更數度哽咽，強調不是因為恨發動罷免連署，而是因為愛台灣才參與，因辛苦達標已做好須補件的心理準備，籲鄉親持續送件，助功進入罷免三階投票。

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「中二解顏」發言人林宣宏表示，中二法定門檻3萬0278份，團隊成功收到了3萬3099份連署，達成率109%；二階連署書收取過程沒有大量湧入連署書的波動，是一份一份的收，甚至只要有人打電話，一份也派人出去收回，靠陸戰紮實累積，造冊到今日凌晨3點才完成。

林宣宏感謝每一位勇敢簽下連署的中二選民，他強調，中二選區的選民都非常溫柔與善良，但不值得給侵占國有地、貪汙、偽造文書、在國會動粗的立委；中二雖然通過法定門檻，但仍未達到「安全門檻」3萬9300份，中二團隊會持續收件。在成功罷免掉顏寬恒之前，中二解顏行動的每一位志工一樣會繼續努力，直到迎接屬於我們選區的陽光，再次照進中二。

「中三拒瓔」發言人Connie表示，中三是艱困選區，很感謝來自各地的幫忙，在今天才能送出2萬6775份連署書，低空越過法定門檻2萬6026份，達成率僅102.9%，但是中三還沒跨越安全門檻，希望能達到3.3萬份，團隊已經做好補件的心理準備，會在連署點持續收件。

Connie說，中三拒瓔團隊已經盡了最大的力量，即使在街頭連署遭受楊瓊瓔支持者的謾罵騷擾，還能夠順利達標二階門檻送件，這是公民力量的展現，Connie哽咽強調，自己是一位孩子還未滿1歲的媽媽，站在第一線不是因為仇恨楊瓊瓔，而是因為愛台灣、熱愛長大的故鄉，是因為愛才站出來罷免，她請潭子、大雅、神岡、后里的市民站出來，當罷團的後盾。

中二、中三罷團在現場高呼「持續收件」、「大罷免大成功」口號，並表示團隊還會繼續收件，以防補件的需要，直到二階連署成功通過為止。

中三拒瓔送交二階連署書給台中市選委會。（記者蘇孟娟攝）

中二、中三罷團高呼「大罷免大成功」口號，強調持續收件。（記者蘇孟娟攝）

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