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    桃園2階罷免連署「坐3搶6」 黃敏恭喊：6席都要保住

    國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，沿海2席較「嚴峻」的選區早已開始動作，將比照一般選舉模式，「6席都要保住」。

    國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，沿海2席較「嚴峻」的選區早已開始動作，將比照一般選舉模式，「6席都要保住」。

    2025/05/05 14:41

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園6區立委罷免案今（5）日已全數送件，第1、2、4區連署份數均超過130%安全門檻，其餘選區持續收受連署書，「光復桃園、6區全罷」進入第3階段投票目前「坐3搶6」；國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，沿海2席較「嚴峻」的選區早已開始動作，將比照一般選舉模式，「6席都要保住」。

    黃敏恭表示，對於罷團6區第2階連署全數送件都有心理準備，既然第1、2階選舉都過了，黨部的立場就是6席都要保住，第3階段將投下同意或不同意票，其實跟一般選舉沒兩樣，就是準備應戰。

    他也坦言沿海2席是此次罷免案較「嚴峻」的區域，其實早就有危機意識，「動得早、也準備得早」，陸續舉辦大、小場座談會，深入社區跟支持者接觸，其他4區相對於比較安全，目前尚未有太大的動作，但既然都進入第2階送件，將陸續展開選戰計畫。

    黃敏恭表示，桃園6區艱困、緊張程度不一，原則上初期採分區進行，後續才會有全區作戰的規劃，目前不做預測有多少席會進入第3階，朝全做打算的準備，畢竟對方（綠營）積極的程度以及對黨公職人員要求的強度，國民黨都有做好心理準備。

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