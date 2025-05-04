高雄國際關係小組2學生代表上任 為城市外交注入新思維

高雄國際關係小組2位青年學生代表上任，右二為樹德科大林信字、左二為高雄市立新莊高中翁子晴；右一為行國處長張硯卿。（高雄市行國處提供）

2025/05/04 09:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今公布國際關係小組兩位新上任的青年學生代表，分別為來自樹德科大的林信字、以及高雄市立新莊高中的翁子晴，兩人皆期待透過參與國際事務，為高雄國際發展注入新活力！

行政暨國際處長張硯卿指出，高雄積極推動城市外交，透過姊妹市締盟、與駐台單位合作、結合城市大型活動等多元管道提升高雄國際能見度；國際關係小組納入青年委員，讓青年學子有機會親身參與城市外交工作，也將青年創新思維帶入市政國際事務。

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行國處介紹新任青年委員林信字就讀樹德科大，擁有豐富國際交流經驗，曾參與馬來西亞國際志工服務隊及菲律賓宿霧教育團交流，也積極參與各類青年研習；翁子晴就讀於高雄市立新莊高中，也在高中時期累積豐富的國際交流經歷，包括線上與實際與日本學校互動、更赴美國高中進行交流。

林信字表示，初步聆聽瞭解近幾年高雄的城市外交發展，已經感受到高雄國際化視野，尤其，市府舉辦的各種與國際合作的大型活動，也是大學活動可以參考的主題方向，更能從中學習如何設計與包裝活動，相信會是寶貴收穫。

翁子晴則說，本身非常喜歡國際交流，也期待擔任青年代表後，不只有更多與國際互動機會，也能更深入了解高雄。

高雄市政府國際關係小組自2023年納入青年學生代表，新任青年委員期待與國際互動，更深入了解高雄。（高雄市行國處提供）

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