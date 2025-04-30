竹市雙罷免2階份數5/4送件公開 林志潔曝連署書高度逾1層樓

竹市雙罷免2階預計5/4送市選委會，屆時將一併公開連署份數。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/30 22:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔今晚在臉書發文提到，新竹市雙罷免的2階連署收件倒數完成，預計5月4日送件，屆時將一併公布2階連署份數。據掌握，新竹市雙罷免2階連署份數可望雙雙達標，且都已超過3.5萬份門檻，可望達130%安全門檻，正確連署份數當天公布。

各縣市罷團近期都已陸續公布35名藍委的2階連署份數，而蓋牌未公布的新竹市雙罷免2階連署，因是罷一加一的雙罷免（高虹安、鄭正鈐），且是最早喊出大罷免的民進黨立院總召柯建銘家鄉，新竹市雙罷免的2階連署份數備受關注，因蓋牌未公布，情況未明，藍白各陣營近期也有各種揣測與推估，都未能獲得確實資訊。

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竹市民進黨9名市議員與罷團和雙罷發言人林志潔，2個月來賣力走入街頭推動罷免連署行動，讓新竹市藍白合的示範縣市雙罷狀況受到關注，新竹市雙罷免總部預計5月4日送件掀牌，屆時將一併公布2階連署份數。

林志潔今天預告，新竹雙罷免將迎來罷免行動的重要里程碑，因為罷免鄭正鈐、罷免高虹安，不是為了政黨利益，而是為捍衛民主與負責任的政治文化。

她也透露，服務處進行「二階罷免連署」初步統計，光是她的服務處第1階和第2階中，收受罷免高虹安和鄭正鈐的連署書高度，已遠高於1層樓，她要感謝投入2階的朋友們一起努力的成果，更感謝幾個月來志工團隊與無數市民的支持，還有新竹隊所有隊友的齊心努力，接下來，除會整理連署書、造冊建檔，也會正式送件。除會持續收件外，也預計5月4日（週日）上午10點前往新竹市選舉委員會送件，屆時將一併公布雙罷免2階連署份數。

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