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    批司法單位迫害年輕人與國民黨同仁 連勝文：共諜以很低保釋金獲保

    國民黨副主席連勝文出席和平之旅20週年的回顧與前瞻紀念座談會，會前受訪。（記者張嘉明攝）

    國民黨副主席連勝文出席和平之旅20週年的回顧與前瞻紀念座談會，會前受訪。（記者張嘉明攝）

    2025/04/29 16:53

    〔記者施曉光／台北報導〕檢調偵辦藍營涉入偽造罷免連署案，國民黨副主席連勝文今天下午出席「和平之旅20周年的回顧與前瞻」紀念座談會前受訪說，司法單位不去抓詐欺犯，許多共諜被抓到後，還以很低的保釋金獲保，可以繼續過好日子，卻以高保釋金或羈押迫害年輕人與國民黨的同仁，「很離譜！」

    連勝文說，對一般民眾而言，可能詐欺犯讓大家更討厭，但過去每次詐欺犯從國外被送回台灣後，就在機場做鳥獸散，過1、2年後又是一條好漢，這很離譜。

    連勝文舉基隆市為例，國民黨基隆市立委林沛祥發現「搞惡罷的這一群惡霸」，有100多個偽造文書情況，但目前都沒有看到司法單位有所動作，這些「惡霸」配合民進黨搞惡罷，才會造成司法辦藍不辦綠，完全不公平也不符正義的作法。

    對於民進黨祕書長林右昌今天批評國民黨假連署、抄名冊，「如果孫中山還在世，相信可能會氣到連話都說不出來」，連勝文說，「孫中山對林右昌氣得說不出話來」。

    有關自己日前在中國受訪時自稱「是台灣人也是中國人」，在台灣引發爭議，連勝文說，他是第10代的台南人，也是中華民國國民，兩者從小到大沒有衝突；他痛批，今天在台灣只要不聽民進黨的話，不願意讓民進黨做主人，與民進黨有不同意見的人，民進黨就會把你鬥垮、鬥爛，還要抹紅羞辱你。

    媒體詢問，國民黨主席朱立倫宣布要罷免賴清德總統，連勝文說，不管多困難，大家總是要努力，而且多數民調也顯示，民眾對賴清德極度不滿，對於政府各種倒行逆施不認同，國民黨必須回應民意。

    連勝文還說，任何負責任的政治家或政治人物，絕對不會讓兩岸關係陷入兵凶戰危，尤其中國目前仍是台灣第一大或第二大的貿易夥伴，去年兩岸貿易台灣賺了700億美金的貿易逆差，世界上很少有人會與自己最大或第二大貿易夥伴一天到晚要打仗、恨不得打起來，「這是變態的作法」，他主張，在美國關稅戰的時刻，台灣與中國應該保持基本友好關係，而非一天到晚喊打喊殺。

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