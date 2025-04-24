神祕新加坡外資TIHIM插旗可成科技 陸委會：若有中資將嚴處

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/04/24 18:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內金屬機殼大廠可成科技今年5月股東會將改選7席董事，持股僅1%的神祕新加坡外資股東TIHIM也提名4席董事參戰，引發「假外資、真滲透」疑雲，有正義人士登報呼籲主管機關徹查。陸委會發言人梁文傑今日回應，相關機關積極查處中，如查到有中資違法投資或中資假藉他人名義，隱匿其身份或資金來源來台投資的話，會予以嚴處。

梁文傑指出，對於中資違法投資，兩岸條例已有明確規範。為維護我國經濟秩序及資本市場正常運作，兩岸條例第73條第1項規定，中國人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，非經主管機關許可，不得在台灣從事投資行為。

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梁文傑提及，若經查核涉及中資違法投資，或中資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源來台投資，相關機關會依上開規定對非法投資人予以嚴處，以維持我經濟發展及資本市場秩序，並遏阻中資違法投資行為。

另據了解，該案主管機關為金管會，現由金管會積極查處中。

國內金屬機殼大廠可成科技今年5月股東會將改選7席董事，持股僅1%的神祕新加坡外資股東TIHIM也提名4席董事參戰，引發「假外資、真滲透」疑雲，有正義人士日前登報呼籲主管機關徹查。（記者陳鈺馥翻攝）

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