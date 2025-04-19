凱道5萬人包圍景福門拒統戰 呱吉：國民黨地圖故障永遠往北京去

呱吉說，國民黨就是一個故障的Google Maps，「不管怎麼設定目標，永遠都會帶你到北京去」。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 17:59

〔記者李文馨／台北報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱道登場，截至下午5時20分，現場湧入5萬人已包圍景福門。前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑宣講時表示，人民選出政治人物是希望他當台灣的導航系統，但國民黨就是一個故障的Google Maps，不管怎麼設定目標，永遠都會帶你往北京去。

民進黨立委立委王義川接近下午5時上台宣講提到，他很感動，因為現場沒有人是動員來的，在場都自己來的，現場狀況他從台上看下去，「人潮已經蔓延到仁愛路、蔓延到信義路已經快接近林森南路了，中山南路慢車道已經封起來全都是人了。」

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「呱吉」邱威傑隨後宣講表示，現場人山人海，絕對比前兩天北檢外的人多，但如果加上死亡連署的人，我們就比較少了，死亡連署帶給內政部很大問題，可能要請「師公」才能傳喚人作證。

呱吉提到，我們選出一位政治人物，是希望他當台灣、當社會、當人民的導航系統，設定好目標，希望他能帶我們走過去；可是國民黨就是一個故障的Google Maps，「不管怎麼設定目標，永遠都會帶你到北京去」。

民進黨立委黃捷說，這是她第一次參加這麼特別的造勢，因為底下同時出現許多不同黨派、不同顏色的旗幟，拿的口號都不一樣，更象徵台灣的自由民主。

活動會場設置35席泛藍立委的罷免攤位，有民眾高舉大旗，分別在攤位前來回穿梭高喊罷團名稱，現場也高聲回應「罷免國民黨立委」，氣氛歡樂。此外，許多與會公民自備反共標語，參與民眾不少人也手持中華民國國旗揮舞，與傳統民進黨造勢場合截然不同，公民齊聲喊反共、消滅國民黨。

立委黃捷說，她第一次參加這麼特別的造勢，底下同時出現許多不同黨派、不同顏色的旗幟，更象徵台灣的自由民主。（記者廖振輝攝）

凱道人潮逐漸包圍景福門。（記者廖振輝攝）

主辦方原借用場地為凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，不過隨人潮湧入並包圍景福門，警方也將管制區擴大。（記者陳政宇攝）

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