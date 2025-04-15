檢調搜索新北板橋區國民黨部 藍議員齊批威嚇羞辱在野勢力

檢調今上午搜索與國民黨新北市黨部相鄰的板橋區黨部，並帶回相關人等與物證。（記者黃子暘攝）

2025/04/15 14:28

〔記者黃子暘／新北報導〕數件罷免民進黨立委連署案傳出涉嫌造假的嫌疑，新北市板橋區國民黨部今（15）日遭到檢調搜索並帶回相關人等與物證，新北市黨籍議員陳偉杰、蔡淑君、宋雨蓁、江怡臻及呂家愷稍早前對此表達抗議，並質疑民進黨政府動用國家機器對在野黨發動政治追殺，5人主張，搜索在野政黨應該是司法調查窮盡其他手段後無法求取真相的最後一步，這場突襲搜索形同是對在野政治勢力的威嚇與羞辱，呼籲民眾挺藍委、罷綠委。

陳偉杰、蔡淑君指出，這次搜索源於罷免連署程序中可能的資料疏漏或填寫錯誤，但即便連署資料出現筆誤、遺漏等，應屬行政機關可依法審查的範疇，何以動輒升高為司法刑事追訴，甚至大動作搜索？執政黨是否為了打擊罷免聲勢，以「法律工具化」的方式動員檢調，企圖塑造「藍營罷免即犯罪」、「藍營連署即違法」的錯誤社會觀感？此舉違反比例原則，打壓人民表達政治意志的權利，民進黨內部共諜案交保金額與罷免綠委青年的交保金額、限制出境相比，簡直是赤裸裸的雙重標準。

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呂家愷、宋雨蓁批評，罷免藍委林沛祥的偽造情事多達116件，罷免藍委傅崐萁爆出錯誤表格事件，其他藍委罷免案也有偽造情事，檢調辦了嗎？對民進黨陣營爭議連署案視而不見，對國民黨罷免行動卻大動干戈，是否已嚴重背離「法律面前人人平等」的基本原則？呼籲大眾在這種「危難時刻」更應該要挺藍委、罷綠委，用行動對抗「惡罷」行動。

江怡臻說，搜索在野政黨根本是「一黨獨大、專制國家」，所有政黨、政府有責任捍衛憲法保障的公民權利，以國家機器打壓公民行動與反對聲音，不僅傷害民主，也動搖人民對制度的信任，呼籲大眾共同關注此事，守護司法獨立。

檢調今上午搜索與國民黨新北市黨部相鄰的板橋區黨部，並帶回相關人等與一箱物證。（記者黃子暘攝）

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