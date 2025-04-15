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    民眾黨林欣德嗆嘻小瓜不男不女 遭網友圍剿又發「看到男男牽手噁心想吐」

    台中市北屯區民眾黨議員提名人林欣德。（圖擷取自林欣德 臉書）

    台中市北屯區民眾黨議員提名人林欣德。（圖擷取自林欣德 臉書）

    2025/04/15 12:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕男星嘻小瓜昨日在臉書PO出搞笑影片，沒想到卻引來台中市北屯區民眾黨議員提名人林欣德留言嗆「男不男、女不女，是什麼碗糕？」林欣德被網友圍剿後，又發限動嗆，說他之前看到男男牽手覺得噁心想吐。

    藝人嘻小瓜昨日在臉書PO出搞笑影片，林欣德在影片留言嗆「男不男、女不女，是什麼碗糕？」嘻小瓜回「原來現在『提名市議員』都這種發言程度的嗎？」林欣德回「沒辦法，我看到你們這種就反胃。」

    林欣德隨即在臉書發出一則限時動態，他在限時動態稱「多年前帶太太到故宮，看到男男牽手吃接吻，前天在小孩到科博館看到男男牽手，我就覺得噁心」林欣德在限時動態的文末加上一個嘔吐表情符號。

    網友們看到貼文後紛紛留言「你不用這樣侮辱人，顯得自己霸道無理」、「民眾黨的我還真不意外 呵呵」、「你是不是父母跟學校都沒教你尊重？可憐的中年人」、「看了黨再看人，算了，正常發揮」、「長這什麼鳥樣還有臉講別人，果然民眾黨的草男都有莫名自信」、「那你還待在民眾黨？同志遊行民眾黨每年都蹭好蹭滿耶，有種就請民眾黨發聲明說反同啊，但你這種份量應該在民眾黨也沒什麼話語權啦」。

    林欣德在限時動態稱看到男男牽手覺得噁心。（圖擷取自 臉書）

    林欣德在限時動態稱看到男男牽手覺得噁心。（圖擷取自 臉書）

    網友怒嗆林欣德。（圖擷取自 臉書）

    網友怒嗆林欣德。（圖擷取自 臉書）

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