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    衝二階連署！中四「廢翔」出奇招 路口設「得來署」免下車

    「中四廢翔」罷免出奇招，在機車後掛上「你想署嗎」的擋泥板。（罷團提供）

    「中四廢翔」罷免出奇招，在機車後掛上「你想署嗎」的擋泥板。（罷團提供）

    2025/04/14 20:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離台中市市區3個罷團所自訂4月25日為連署截止日不到二週，「中四廢翔」罷免國民黨立委廖偉翔的團體卯足全力，還想出奇招，在今天下午在向上路三段、龍富路四段設「得來署」站，民眾經過免下車就可連署，要讓二階連署早日達標。

    雖然「中四廢翔」的二階段法定連署日為5月7日，但由於造冊需要一段時間，因此，中市市區3個罷團都訂在4月25日為截止日，等於再過1、2天就要倒數計時。

    「中四廢翔」為衝連署數達標，除了廣設連署站、小蜜蜂連署外，今天更是出奇招，在向上路三段、龍富路四段設「得來署」站，如同連鎖速食店一般，經過的車輛不用下車，就由志工們協助連署。

    此外，由於罷團還推出機車宣傳隊，為凸顯訴求，還在機車後方掛上「靠這麼近，你相署嗎」的擋泥板上，非常有趣，也達到吸睛及宣傳的效果。

    「中四廢翔」出奇招在路口設「得來署」站，讓民眾免下車就可連署。（罷團提供）

    「中四廢翔」出奇招在路口設「得來署」站，讓民眾免下車就可連署。（罷團提供）

    「中四廢翔」出奇招在路口設「得來署」站，讓民眾免下車就可連署。（罷團提供）

    「中四廢翔」出奇招在路口設「得來署」站，讓民眾免下車就可連署。（罷團提供）

    「中四廢翔」出奇招在路口設「得來署」站，讓民眾免下車就可連署。（罷團提供）

    「中四廢翔」出奇招在路口設「得來署」站，讓民眾免下車就可連署。（罷團提供）

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