「中二解顏」罷免連署告急 本週起用這招衝高連署書份數

台中罷免顏寬恒立委的民間團體，持續在選區擺攤，呼籲民眾趕緊參與連署。（「中二解顏」罷團提供）

2025/04/14 07:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體發起罷免第2選區國民黨立委顏寬恒，目前收到約1萬5千份連署書，距離目標的4萬份仍有不小差距，罷團喊出連署告急，強調因這個選區不少民眾參與連署不願曝光，決定本週起將空白連署書、DM、連署書範例投進民眾信箱，還附上寄回信封，讓民眾可以輕鬆參與連署，希望在最後10多天衝高連署份數順利達標。

「中二解顏」的民間團體發言人「小朱」表示，目前累計收到1萬5千份連署書，因本區連署門檻為3萬278份，安全目標則為4萬份，目前的進度明顯落後，連署確實告急，呼籲民眾能儘快參與連署，才不會功虧一簣。

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「小朱」表示，中二選區幅員遼闊、民眾居住分散，不像市區容易宣傳連署，加上這個選區的特性，民眾有所顧忌，參與連署多不願意曝光，目前1週約安排20多個連署場次，加上議員服務處、商家等固定連署站，雖最近2週有增加趨勢，但仍需加把勁。

「小朱」表示，為了突破目前限制，接觸到更多民眾，並讓不願曝光的民眾也能安心參與連署，從本週開始，將會由志工挨家挨戶將「空白連署書、DM、連署書範例、寄回信封」塞進民眾信箱，民眾只要寫好連署書後寄回，完全不用擔心會曝光，希望能在僅剩的10多天衝高連署份數順利達標。

台中罷免顏寬恒立委的民間團體，為了衝高連署份數，本週起將會把「空白連署書、DM、連署書範例、寄回信封」放進民眾信箱。（「中二解顏」罷團提供）

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