高喊罷傅「除三害」 林右昌：親共首惡就是傅崐萁

民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會台北場，現場民眾高舉支持標語。（記者田裕華攝）

2025/04/13 17:18

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨「人民是頭家」宣講台北場下午壓軸登場，民進黨秘書長林右昌痛斥，前總統蔣經國曾說要聯合亞洲國家合力肅清禍源匪共，以奠定亞洲永遠的安全與和平，但國民黨已經不反共，反而親共、舔共、媚共，面對實實在在的境外敵對勢力，卻有人在當中共傳聲筒，美化統戰、瞎挺武統，一切首惡就是立法院國民黨團總召傅崐萁，「讓我們罷免傅崐萁除三害！為花蓮除害、為國民黨除害、為台灣除害！」

「選對的人、走對的路，選錯的人、關稅145%！」林右昌表示，面對美國關稅政策，「戰鬥藍」創辦人趙少康主張停止一切對美投資、開放中國市場，國民黨組發會主委許宇甄說要報復美國，國民黨立委羅智強說要罷免川普，實在是很會，國民黨的招數永遠是同一招，擁抱中國、聯中制美，這就是「請鬼開藥單」。

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林右昌指出，過去台商帶著資金、技術及人才到中國，讓中國接棒台灣成為世界工廠，帶動中國經濟的成就，「台灣幫中國人有飯吃」，中國卻恩將仇報，賺到錢後在軍事上越來越強大，對台灣文攻武嚇也更加嚴峻。中國利用自由貿易體系發展經濟，卻沒有帶動內部社會改革，反而變成威權、軍事擴張的力量，對百姓的控制更加嚴厲，對社會的宰制、對國際社會的威脅也更加嚴重，各國投資因此紛紛撤離。

林右昌說，中國的野心不只是台灣，是全世界，中國已經變成世界和平的麻煩製造者，不只台灣，菲律賓、日本、澳洲都受到中國侵擾，中國援助烏克蘭戰爭也是不爭事實；中國自身的內需、出口、就業也都出大問題，2023年青年事業率一度超過20%，全世界都與中國保持距離以策安全，只有藍白好像不是這樣想，他們永遠只有一招：跟中國共產黨綁在一起。

林右昌痛斥，傅崐萁去年從中國返台後，立法院全亂了、整組壞了了，我們分不清楚，國民黨主席是朱立倫還是王滬寧，也分不清楚「傅隨組織」的藍白立委到底是中國的政協委員還是台灣的立法委員，更分不出他們是藍色還是紅色的。

林右昌提及，蔣經國曾說，「要聯合亞洲國家合力肅清禍源匪共，以奠定亞洲永遠的安全與和平」，但國民黨已經不反共，反而親共、舔共、媚共，附和中國主張，對抗台灣主流民意，中國的文攻武嚇，也從來沒有停止，民進黨沒有妖魔化這一切，台灣2300國人每天面對的，都是實實在在看得到的境外敵對勢力，卻有人在當中共傳聲筒，刻意美化統戰，甚至瞎挺武統。

林右昌強調，民進黨主席賴清德常說「政黨可以競爭、國家不能犧牲」，但裡應外合已經成為台灣民主最大危機，所以罷免從來不是藍綠的事情，很多支持國民黨的民眾、忠貞國民黨員，就是因為看不下去這種噁心的嘴臉而支持罷免，他們說這不是罷藍委、是罷紅委，這一切首惡就是傅崐萁，讓我們罷免傅崐萁「除三害」，為花蓮除害、為國民黨除害、為台灣除害。

民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會台北場，現場民眾高舉支持標語。（記者田裕華攝）

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