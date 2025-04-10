赴行政院會反映業界憂慮 侯友宜：關鍵90天爭取轉圜空間

新北市長侯友宜出席行政院院會表示，這90天是完善應變措施的關鍵時刻，中央、地方應積極合作，為產業爭取轉圜空間。 （記者陳志曲攝）

2025/04/10 14:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對美國關稅暫緩實施90天，新北市長侯友宜今（10）日上午出席行政院會，將產業界憂慮和地方建議反映給中央，他強調，「兩隻大象不論打架、跳舞，我們都要很小心」，暫緩不代表不實施，這90天是完善應變措施的關鍵時刻，中央、地方應積極合作，為產業爭取轉圜空間。

侯友宜表示，新北市是台灣電子零組件、資通訊設備產業重鎮，許多龍頭企業皆位於轄內，近日市府密集與產業代表溝通彙整意見，並在行政院會向中央反映3點建議：第一，盼政府儘速提出短、中、長期的應變策略，可彈性調整、滾動檢討，並提供實務資訊，方便企業及早因應；第二，中央應正視產業經營環境的結構性問題，包括能源穩定供應、租稅制度、勞動法規等，提升產業整體韌性與國際競爭力；第三，對美談判過程應同步考量國內農牧業的衝擊與保護。

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侯友宜強調，「經濟就是民眾的生計」，國際政經情勢隨時在變，盼中央在對美談判過程中，採納地方政府及第一線產業的建議，新北也會持續整合產官學意見，協助企業在變動的海嘯中站穩腳步、共度難關。

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