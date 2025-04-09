罷免羅智強二階連署達標 國民黨團嗆罷團：造假、抄襲7年重刑等著你

國民黨立委羅智強被提罷免，罷團宣布二階連署已達標。（資料照）

2025/04/09 17:27

〔記者林欣漢／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」今（9）日宣布目前收件2萬4千份，已達法定門檻，下一步最後衝刺的關鍵目標將鎖定4萬份。立法院國民黨團下午「敬告罷團」，罷免連署書若造假、抄襲，是偽造公文書7年以下徒刑的重罪。正告民進黨打手、側翼、罷團，抄、抄、抄，7年以下重刑等著你。

國民黨團說，羅智強得到在地認同有目共睹，不容罷團抺黑、扭曲，也提醒配合民進黨的青鳥們懸崖勒馬，否則7年重刑等著你。國民黨團也要問問行政院長卓榮泰，現在美國對等32說高關稅正籠罩台灣，國難當頭。罷團正事不做，還當家鬧事、製造對立！卓榮泰高喊團結，是喊假的嗎？還是罷團不甩卓榮泰？更或是與卓榮泰在唱雙簧？民進黨政府要不要出來好好向國人說清楚！講明白！

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國民黨團呼籲拿著民進黨奶水的側翼、青鳥、罷團，法律之前人人平等，「今日用力抄，明日土城看守所等你」，偽造公文書是公訴罪，「無法撤告」、「無法和解」，今日為了蠅頭小利出賣靈魂，明日就要為了今日所做所為付出代價。到時民進黨用完即丟會來救你嗎？這些年甘於做民進黨側翼打手們，鋃鐺入獄的所在多有，還需要逐一點名嗎？懸崖勒馬、回頭是岸吧！

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