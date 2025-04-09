傅崐萁稱砍預算可當關稅衝擊救命錢 林俊憲：出不了國怎麼談判？

立委林俊憲。（資料照）

2025/04/09 14:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出關稅重拳，其中台灣被課徵32%關稅，國內產業面臨巨大衝擊。國民黨立院黨團總召傅崐萁7日宣稱，今年中央政府總預算被刪減1400多億，政府可以用這筆錢當作振興方案的基礎。對此，民進黨立委林俊憲表示，藍白雖然沒預測到關稅戰，但刻意去刪減國外旅費，就是為了在這種事件發生的時候，絆政府一腳。

林俊憲在臉書PO文表示，這幾天見證了許多時空旅人的誕生，「當初大刪預算，剛好可以用在這個時候，應付關稅戰！」傅總召登高一呼、國昌主席隨即響應，照這個邏輯，藍白亂砍預算，是不是也是「先知」？預測台灣要和美國進行關稅談判，刻意提前阻礙？

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林俊憲指出，最基本的，光是國外旅費這個科目，除了外交部、國防部、國安會、中研院等單位統刪15%，數發部、NCC直接全部刪除，而其他單位統刪60%，和美國進行經貿談判，現在只是開頭，等到後續進入更細節、更密集的對話，經濟部能不參與嗎？數發部能不參與嗎？農業部能不參與嗎？

林俊憲直言，人都出不了國是要怎麼談判？所以藍白雖然沒預測到關稅戰，但刻意去刪減國外旅費，就是為了在這種事件發生的時候，絆政府一腳，罷了吧。

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