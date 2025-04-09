台遭課32％關稅「太依賴美國」 學界、工運界籲把市場分散

學界、工運界對經濟情勢憂心，今發布「捍衛台灣民主法治與和平安全聲明」。（記者楊綿傑攝）

2025/04/09 13:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕川普對全球課徵關稅，外界憂心台灣經濟情勢，由學界與工運界逾500名人士聯署發布「捍衛台灣民主法治與和平安全聲明」，針對賴政府目前所提對策，學者認為應觀察而非急就章，且談判應秉持台灣主體非美國利益，並減少對美國依賴，應把市場分散中國及國際，對勞工權益亦應積極保障。

美國宣布對台灣課徵32%關稅，對於執政團隊所提策略，政大經濟系教授林祖嘉質疑，「增加對美採購」，但750億貿易順差要買多少能源、產品？就算跟美國達成貿易平衡的國家，如英國、巴西還是會課10%。「採取零關稅」從越南例子來看已經沒用，且政府是否有評估過影響程度嗎？稅則要修改也須經立法院同意，在野若不同意，對美承諾不會生效。組成「投資美國國家隊」，企業毛利足夠嗎？企業投資是考量20年以上的布局，這些政策只是急就章，應先盤點可能損失。

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林祖嘉表示，這幾年台灣對美國貿易依賴度增，從美國賺了更多錢，但關稅相對也被課得多，關稅稅率揭曉前，執政團隊認為台美關係很好，結果卻判斷錯誤，這是國安問題，川普並未把台灣放在眼裡。政府應考慮分散市場，包括加入更多經貿組織、簽FTA，甚至要考慮想辦法將產品賣去中國，但兩岸關係不好，這些路都被堵死。而面對目前情況，全國應團結在一起，賴清德應停止大罷免，並邀請產業界、學術界一起召開國是會議。

暨大國企系教授許文忠分析，川普關稅政策旨在透過高關稅壁壘，重塑以美國製造為主的供應鏈，基調是對抗中國製造，有可能周而復始使用此策略，因此討論稅率合理與否不切實際，呼籲政府談判不應以美國利益優先，而應以台灣主體優先。政府目前拿出零關稅當談判籌碼，恐怕仍不是底線，恐怕美國會再要求提供從美國進口的產品補貼，且若是其他國家也循此模式比照辦理，台灣產業將全垮。

許文忠也提出對策，包括政府應接受以九二共識為基礎的兩岸合作，完善ECFA的協議與服務貿易協定；善用邊境貿易協助東南亞台商進入中國內需市場，並融入一帶一路的商機與佈局；開放中客中生來台；擬定兩岸分工策略，善用中國內需市場與完整產業鏈分散訂單，運用中國的自由貿易協定分散國際市場；限制關鍵技術與產業外移；提供勞工轉業、就業與失業補貼完善體系，增加公共基礎建投資設帶動產業與就業等。

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