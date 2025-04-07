朝野共商國是 卓榮泰允諾赴立院報告

行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是。（記者鍾麗華攝）

2025/04/07 17:22

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰今日邀請立法院朝野黨團幹部到政院共商國是，國民黨團總召傅崐萁於會後受訪表示，盼卓揆到立法院給國人清楚報告，了解有哪些產業受到嚴重衝擊，以及對策是什麼；民眾黨團總召黃國昌也說，卓揆有在會中承諾，願意到立法院進行報告，也願意提供衝擊影響評估。

傅崐萁指出，美國對等關稅重創台灣，這個國難級的問題須儘快解決，今日股市黑色星期一，創下中華民國史上單日最大跌幅與跌點，這是對全國各行各業都面臨的全面性重擊，要如何讓全民走過危機，撥雲見日。

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對於行政院提出的勞工、產業紓困共880億元特別預算，傅崐萁表示，國民黨團基於此刻要解決國難，拯救國人來支持，展開最大的誠意表達願意做最大的協助及幫忙。更希望不只880億元，國民黨團為全國人民把浮濫編列的總預算節約下來的1439億元，盼以此為基礎協助受創的產業及勞工。

傅崐萁呼籲政府儘快與美方展開積極協商，盼行政院給國人清楚報告，把所有解決方案讓國人清楚了解，有哪些產業受到嚴重衝擊，但到現在為止國貿署、關務署都莫衷一是，未來何去何從，至今沒有明確答案，盼卓揆到立院報告清楚，以及對策是什麼，國民黨團秉持為國為民立場 願意共赴國難，大家團結一心解決問題。至於今日的插曲，誰要坐哪裡不重要，重要的是政治人物如何解決民瘼才重要。

黃國昌也說，民眾黨一定把國家利益放在最重要的地方，卓榮泰非常有雅量，直接承認簡報內容真的過於簡略，希望行政院可以回答目前台灣各產業受到的全面性衝擊影響評估，才可以理性判斷政院提出的簡略方案，有沒有辦法解決第一輪問題，同時民眾黨團也針對政院提出的方案、缺漏、不足之處，善意提供諸多建議。

黃國昌表示，卓榮泰在會中承諾，願意到立法院進行報告，也願意提供衝擊影響評估。希望行政院能真正儘速履行承諾，負責任的到國會報告，向台灣社會說明。

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