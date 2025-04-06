關稅問題有許多時間方法解決 曹興誠：但驅逐賣台立委機會只有1次！

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/04/06 17:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨）在白宮玫瑰園宣布對全球180多個國家課徵新關稅，其中台灣被課徵32%，國民黨及國內統派人士趁機炒作疑美論，並批評賴清德政府無能，只會搞大罷免對付在野黨。罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠今（6日）下午直言，「關稅問題有許多時間和方法解決，但驅逐賣台立委的機會只有這一次！」

「對等關稅」政策引發國際輿論熱議，川普宣布向全球180多個國家徵收至少10%的基準關稅（已於5日生效），同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅（本月9日生效），其中台灣被課徵32%的關稅。藍營跳出來痛批執政黨把台積電「送」美國想要討好川普，但還是被調高關稅，無能至極，民生問題都處理不好，整天搞兩岸大對抗、國內大罷免，根本是想要毀滅台灣。

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面對川普關稅衝擊，賴政府行政團隊宣布推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案，藍營卻稱這乍看是解方，實則只是短期止痛藥，賴清德總統有義務在此時團結國人，唯有停止政治惡鬥、停止內耗來回應人民需求，台灣才有出路，當務之急就是停止「無理取鬧的大罷免」。

對此，曹興誠今下午在臉書發文直言，「關稅問題有許多時間和方法解決，但驅逐賣台立委的機會只有這一次！國民黨想以關稅問題和朝野合作爲理由，逼迫民進黨停止大罷免，這是詭計，大家不要上當！」

網友也紛紛表示，「面對這種無理關稅，正是需要正常的立委立法因應，不是這些亂台的爛委」、「他們不在意民意，只在乎自己」、「此時此刻更應加速罷免力量，掃掉通匪立委，才能團結台灣通過利國利民的法案，應付緊接而來的全球變化局勢」、「他們根本不在乎關稅，他們只在乎自己的官位」、「為讓政府解決關稅問題，更應該罷免舔共立委」、「驅逐中共同路人立委，刻不容緩」、「台灣經濟問題不能擱置，大罷免排除扯後腿的立委，是處裡台灣經濟問題的第一步」。

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