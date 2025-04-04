為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中「全面罷免」辦公室成立 456民主親子童樂會週六日火車站前登場

    台中市民團「全面罷免」辦公室於清明連假在西屯路一段正式掛牌成立，成為台中市第一個專門服務全國罷免連署的固定據點。（全面罷免提供）

    台中市民團「全面罷免」辦公室於清明連假在西屯路一段正式掛牌成立，成為台中市第一個專門服務全國罷免連署的固定據點。（全面罷免提供）

    2025/04/04 20:15

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市6名藍委進入罷免第二階段連署，台中市公民團體「全面罷免」辦公室清明連假在西屯路一段正式掛牌成立，成為台中市第一個專門服務全國罷免連署的固定據點，週六日（5、6日）兩天也在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」結合親子與罷免活動。

    「全面罷免」說，罷免二階連署進入倒數，罷團需提早造冊，目前僅剩20幾天連署，辦公室不僅提供台中6個選區的罷免藍委連署書填寫服務，還建置電子連署系統，民眾可直接列印、簽名，快速完成罷免程序，辦公室為確保在期限內達標，將「全月無休」，每天上午9點到晚上8點開放服務，民眾只需攜帶身分證即可簽署。

    「全面罷免」明後兩天舉行「456民主親子童樂會」，結合親子活動與公民、專家學者短講，提供寓教於樂的民主嘉年華，現場有親子讀繪本、廢布創作、小丑秀、泡泡秀、旋轉木馬、交換禮物（童物）等活動，並安排罷團宣講，讓民眾了解罷免行動與守護民主的重要，6個選區罷團也會在現場擺攤，提供連署書填寫服務，為民主發聲。

    全面罷免說，辦公室外懸掛大型看板「因為有愛，所以反抗」，是協會10年前創立的初衷，現在大罷免行動是對不適任立委Say No，更是對藍白聯手在國會毀憲亂政、癱瘓國家運作，台灣人民能做出最團結最有力的反抗與導正。

    全面罷免將於明天周末兩天（5、6日） 在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」結合親子與罷免活動。（全面罷免提供）

    全面罷免將於明天周末兩天（5、6日） 在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」結合親子與罷免活動。（全面罷免提供）

    台中市民團「全面罷免」辦公室每天上午9點到晚上8點開放服務。（全面罷免提供）

    台中市民團「全面罷免」辦公室每天上午9點到晚上8點開放服務。（全面罷免提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播