台中「全面罷免」辦公室成立 456民主親子童樂會週六日火車站前登場

台中市民團「全面罷免」辦公室於清明連假在西屯路一段正式掛牌成立，成為台中市第一個專門服務全國罷免連署的固定據點。（全面罷免提供）

2025/04/04 20:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市6名藍委進入罷免第二階段連署，台中市公民團體「全面罷免」辦公室清明連假在西屯路一段正式掛牌成立，成為台中市第一個專門服務全國罷免連署的固定據點，週六日（5、6日）兩天也在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」結合親子與罷免活動。

「全面罷免」說，罷免二階連署進入倒數，罷團需提早造冊，目前僅剩20幾天連署，辦公室不僅提供台中6個選區的罷免藍委連署書填寫服務，還建置電子連署系統，民眾可直接列印、簽名，快速完成罷免程序，辦公室為確保在期限內達標，將「全月無休」，每天上午9點到晚上8點開放服務，民眾只需攜帶身分證即可簽署。

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「全面罷免」明後兩天舉行「456民主親子童樂會」，結合親子活動與公民、專家學者短講，提供寓教於樂的民主嘉年華，現場有親子讀繪本、廢布創作、小丑秀、泡泡秀、旋轉木馬、交換禮物（童物）等活動，並安排罷團宣講，讓民眾了解罷免行動與守護民主的重要，6個選區罷團也會在現場擺攤，提供連署書填寫服務，為民主發聲。

全面罷免說，辦公室外懸掛大型看板「因為有愛，所以反抗」，是協會10年前創立的初衷，現在大罷免行動是對不適任立委Say No，更是對藍白聯手在國會毀憲亂政、癱瘓國家運作，台灣人民能做出最團結最有力的反抗與導正。

全面罷免將於明天周末兩天（5、6日） 在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」結合親子與罷免活動。（全面罷免提供）

台中市民團「全面罷免」辦公室每天上午9點到晚上8點開放服務。（全面罷免提供）

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