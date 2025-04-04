880億應對川普關稅 民眾黨批「舊瓶裝舊酒」籲賴總統召集國是會議

美國對台祭出32％的高關稅，行政院長卓榮泰宣布9大面向、20項措施，其中工業700億元、農業180億元，總經費880億元的支持方案。（記者田裕華攝）

2025/04/04 19:39

〔記者李文馨／台北報導〕美國對台祭出32%的高關稅，行政院將推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億元。對此，民眾黨批評，政府面對問題的解方竟然是舊瓶裝舊酒，沒有準備、沒有談判、沒有對策，呼籲總統賴清德應召集國是會議，除邀集朝野政黨外，更應聽取產業界的心聲。

民眾黨表示，行政院反覆強調美方課徵「對等關稅」的公式不科學、不公平，並表示「已提出嚴正交涉」。民眾黨質疑，「與川普談公式，真的有用嗎？」川普的關稅從來不是數學問題，而是政治決定，若政府還在經濟理性與法理公平的邏輯中打轉，等於從一開始就走錯戰場，曝露出執政團隊對川普政治風格的誤判與準備的匱乏。

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民眾黨指出，行政院宣示將投入880億元因應，提出9大面向與20項措施。聽來豐富，實則空泛。根據彭博經濟學家初估，對美出口可能銳減63%，拖累GDP達3.8%，相當於9700億元損失。880億能處理什麼？應對相關產業的短期衝擊，但面對供應鏈重組與出口轉移的長期風險，根本沒有提出對策，許多所謂「新措施」其實是原有行政方案的調整再上架，喊話安撫，看不見一套真正的產業戰略或出口轉型藍圖。

民眾黨也說，行政院宣稱「已啟動與美方全方位溝通」，但所謂的對象卻僅止於行政部門、國會議員與美商團體。問題是，川普這套政策本就是出自個人主導與競選語言，台灣政府無法直通核心決策圈，談判根本打不到點。台積電董事長魏哲家能在3月直達川普面前，政府卻還在繞圈遞文，這樣的層級差距，才是真正讓台灣產業界感到無力的關鍵。

民眾黨指出，自川普1.0以來，我國對美出口占比逐年增加，從2017年的11.7％上升至2024年底的23.8％，本次經濟部雖表示半導體輸美暫不受波及，但顯示卡、伺服器、網通等高達521億美金的出口產業正首當其衝，對台灣的科技供應鏈將造成實質衝擊，政府對美談判設定的目標是什麼，國人一無所知。

對於行政院長卓榮泰表示將邀請在野黨「共商國是」，商討特別預算與特別條例。民眾黨認為，從卓榮泰內閣因應川普總統關稅政策猶如失能、束手無策，足證其顢頇無能以外，再到內閣下鄉大造謠、甚至抹黑在野黨是「吃台灣米做中國鬼」的表現，卓榮泰早已不適任，國人對此一失格的內閣團隊，毫無信任基礎。

民眾黨強調，當前，國家正面臨空前危難，賴清德總統應站上第一線召集國是會議，除邀集朝野政黨外，更應聽取產業界的心聲，承擔起做為一個總統該負起的責任，挽救國人的生計。

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