撇「走火入魔」徐巧芯送玫瑰花、擁抱 秦慧珠：國民黨榮辱與共

徐巧芯準備了玫瑰花送給黨公職人員及志工，特別送給秦慧珠一把，兩人在台上互動熱絡。（記者何玉華攝）

2025/03/30 15:38

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯深陷罷免風暴，同黨、同議員選區的台北市議員秦慧珠日前在電視台政論節目廣告時段與來賓閒聊提到徐巧芯奇奇怪怪的事情愈來愈多，慢慢地就走火入魔了；兩人今（30）天一起出席國民黨舉辦的政策說明會，徐巧芯準備了玫瑰花送給秦慧珠，秦慧珠表示「很開心啊！」國民黨是榮辱與共。

秦慧珠日前在電視台政論節目廣告時段與來賓閒聊提到，「徐巧芯奇奇怪怪的事情愈來愈多」、「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了」；事後，徐巧芯受訪表示與秦慧珠的關係一直很好，秦慧珠也對外做出回應，兩人今天同台明顯刻意互動，徐巧芯也送給秦慧珠紅玫瑰花。

請繼續往下閱讀...

秦慧珠受訪時表示，那是她上節目在廣告廣告時間中很隨興閒聊的話，她不知道現場有錄音播出，這部分已經解釋過了，徐巧芯也跟她有過很好的溝通；國民黨是一個整體的，大家是一榮俱榮、一損俱損，所以是休戚相關、融入與共的，我們必須一起團結面對大罷免的時代，至於每一個人的意見，我覺得表達出來，徐巧芯也說，每一個人的意見她都聽到了，也會改進，這就是一個最好的結局。

徐巧芯表示，希望自己是傳播團結、傳播愛，要永遠用陽光跟自信，國民黨是不可能被別人見縫插針的；這一陣子以來，有很多的電視台刻意的去放大一些比較直白的言論，她早就跟秦慧珠說她一點都不介意，因為每個人有自己的問政風格，不同的問政風格能夠讓國民黨更加的多彩多姿。

徐巧芯表示，或許她不是一個很傳統的政治人物，但是她跟秦慧珠兩個仁愛護中華民國的心是一模一樣的，會一直站在一起，為國民黨、為中華民國來努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法