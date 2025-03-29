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    林佳龍會晤日本前經產大臣甘利明 盼促台日半導體、氫能產業合作

    外交部長林佳龍28日會晤日本前經濟產業大臣甘利明 ，期許能促進台日兩國促進並深化半導體及氫能產業合作。（外交部提供）

    外交部長林佳龍28日會晤日本前經濟產業大臣甘利明 ，期許能促進台日兩國促進並深化半導體及氫能產業合作。（外交部提供）

    2025/03/29 17:13

    〔記者方瑋立／台北報導〕前日本產經大臣甘利明近日訪台，外交部長林佳龍昨（28）日在外交部會晤甘利明，雙方就深化台日半導體、無人機、氫能、智慧醫療、循環經濟及軌道建設等領域合作進行深入交流。林佳龍期待台日兩國在半導體合作的基礎上，能進一步帶動數據中心、伺服器與AI產業的發展。

    甘利明上週受邀出席玉山論壇擔任與談人，昨天再度應邀參與印太戰略智庫主辦的「台日科技未來論壇」，深入剖析半導體政策發展趨勢，並強調台日等理念相近國家應攜手合作，共同強化供應鏈安全。

    林佳龍表示，日本與台灣在觀光與商貿往來十分熱絡，「行政院經濟外交工作小組」已整合各部會資源，致力擴大並深化台日間的經濟外交關係，並積極尋求在第三國推動合作計畫。林佳龍說，經過仔細盤點，台日可在半導體等6大產業領域加強對接，以促進彼此繁榮並鞏固兩國的經濟韌性。

    林佳龍轉述，針對半導體與氫氣能源合作，甘利明說，他看好日本Rapidus公司未來有機會與台積電共同提供日本穩定的先進半導體晶片，並藉此推動日本在數據中心、伺服器與AI產業的發展。

    甘利明認為，半導體生產無法依賴單一國家之力，期待台日等有志一同的國家深化合作、建立供應鏈。林佳龍對此也表示認同，並強調半導體產業投資將進一步帶動伺服器與AI產業發展，而由於這些產業的電力需求巨大，電力與能源供應的配合至關重要。林佳龍期待台日雙方在氫能等新能源領域加強合作，建構完整的產業生態系。

    此外，甘利明特別贈予林佳龍一枚1964年東京奧運1000日圓紀念銀幣，林佳龍深受感動指出，這份禮物「別具意義」，因為他是1964年出生、當年我國以「TAIWAN」為名參加當屆奧運，這枚跨越61年的銀幣，見證台日兩國超過一甲子的友好歲月。

    甘利明致贈一枚1964年東京奧運的1000円紀念銀幣予林佳龍，林佳龍表示，自己就是1964年出生，且那年是我國以「TAIWAN」為名參加奧運，這枚跨越61年的銀幣，見證兩國超過一甲子的友好歲月。（外交部提供）

    甘利明致贈一枚1964年東京奧運的1000円紀念銀幣予林佳龍，林佳龍表示，自己就是1964年出生，且那年是我國以「TAIWAN」為名參加奧運，這枚跨越61年的銀幣，見證兩國超過一甲子的友好歲月。（外交部提供）

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