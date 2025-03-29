罷免綠委8件進二階 林俊憲：最該有危機意識的是民進黨

中選會昨公布罷免案最新罷免查對結果，除了35件罷免泛藍立委案，新增8件罷免民進黨立委案。對此民進黨立委林俊憲發文直言，「面對大罷免，最該有危機意識的，其實是民進黨。」（資料照）

2025/03/29 09:46

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會昨公布罷免案最新罷免查對結果，除了35件罷免泛藍立委案，新增8件罷免民進黨立委案。對此民進黨立委林俊憲發文直言，「面對大罷免，最該有危機意識的，其實是民進黨。」

林俊憲在臉書發文指出，他從1月初就呼籲黨內同志，面對大罷免，民進黨沒有考慮是否參與的本錢，只能考量如何參與？何時參與？

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林俊憲表示，如今賴主席也發出動員令，要求全體黨公職全力協助二階連署，因為若大罷免未成功，會面對的是更肆無忌憚的藍白立委、面對的是52個陳玉珍。

林俊憲強調，就像總預算，每年都要審查一次，今年有罷免，他們都敢如此亂來，未來3年又要怎麼辦？還有辦法執政嗎？他也直言「民進黨退無可退，台灣民主更是退無可退」。

林俊憲也分享，從動員令發布以來，他的服務處已經收到100多份連署書，主要集中在雙北、桃園、台中四都，尤其非常多是大學生。再加上從年初開始幫台南的友善店家轉交一階連署，前前後後數百份，說明即使在台南，連署站也確實有需求。

林俊憲也提到，所有旅居台南的外縣市朋友，都可以到他的服務處填寫連署書，因為已有準備全國各地的二階連署書，不用長途跋涉、也不用怕威脅打壓，「在台南就能改變你的家鄉」。

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