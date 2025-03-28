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    曾玟學建議苗縣18戶政事務所整併 鍾東錦：朝議員選區來劃分

    苗栗縣議員曾玟學在議會臨時會建議將18鄉鎮市戶政事務所，採漸近式調組織編制整併，將部分戶所改為辦事處。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員曾玟學在議會臨時會建議將18鄉鎮市戶政事務所，採漸近式調組織編制整併，將部分戶所改為辦事處。（記者張勳騰攝）

    2025/03/28 14:54

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學，今（28）日在縣議會臨時會提案建議整併現有18鄉鎮市戶政事務所，採漸進式調整內部組織編制，將部份事務所改為辦事處，讓縣府人力分配得以最大化，來服務鄉親；苗栗縣長鍾東錦回應，此建議與苗縣府的既定政策不謀而合，將朝議員選區來劃分、做規劃。

    曾玟學指出，苗縣府工務處已變成交通工務處，期待有更多的同仁進駐，更專業的負責交通相關業務，他參考其他縣市的作法，戶所可做精簡，可抽出人力做整體調配使用，目前戶政體系完整及便利，每個地方都可辦理不同業務，人口多就維持，人口少的鄉，戶所可以縮減成辦公室，有些縣市作法已採逐步縮減、精簡，或是遇缺不補，都可做參考。

    曾玟學表示，2018年前縣長徐耀昌任內曾做討論，當時討論縮減成跟議員選區的6個所，或跟苗縣分局區的5個所，他都樂見其成，他並不是要讓薪資縮減，主要是要讓人力回到縣府，給鄉親最大的服務能量，但大前題若做縮減，需讓各戶所業務能正常運作，可行的話此議題才做討論。

    鍾東錦回應，此議題在他當議長時，與前縣長徐耀昌討論過兩次，那時候就要整併，但後來為什麼未併，他並不知原因？但他上任後，已跟縣府秘書長討論過兩次，正逐步規劃中，目前縣府人事處正向行政院人事總處爭取增加86個員額，等下來再做整體規劃分配，而18個戶所整併，把人力調整到其他需要的單位，縣府正積極研討中。

    鍾東錦表示，因人口下降，尤其是偏鄉，戶所整併，他構想以議員選區來劃分，比較恰當，不管是山、海線立委選舉及議員席次變動，按選區來規劃整併，比用分局區來規劃要恰當；目前各戶所人員傾向遇缺不補，把人員往需大量人力的工務、水利等處來調動，此建議與縣府的既定政策不謀而合，未來將一起討論，將人事做最好的安排，每個人發揮所長，不要有人做的要死，閒的人太閒。

    苗栗縣議員曾玟學建議將18鄉鎮市戶政事務所整併，圖為苗栗戶政事務所。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員曾玟學建議將18鄉鎮市戶政事務所整併，圖為苗栗戶政事務所。（記者張勳騰攝）

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