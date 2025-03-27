竹市雙罷志工遭不明人士作勢攻擊 綠營民代籲警硬起來

新竹市雙罷免出現罷免志工遭不明人士作勢攻擊情形，綠營民代籲反罷免人士理性，同時也請警方硬起來保護人民的權利。（照片取自市議員劉崇顯臉書）

2025/03/27 16:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署目前已進入衝刺連署階段，民進黨市議員劉崇顯及曾資程今天出動快閃連署站，前往竹科園區附近的集福宮，結果遇到不理性人士開著車輛違停在紅線上，並阻擋罷免志工視線，當志工建議移動違停車輛時，竟遭對方作勢攻擊及出言不遜。劉崇顯及曾資程都呼籲市民理性看待罷免事件，因為罷免是行使公民權，也呼籲警方硬起來保護罷免志工，不受不理性的攻擊與阻擋。

曾資程說，今天是以「我是工程師！我不是草、不是蔥」為訴求啟動罷免連署快閃，並來到金山街集福宮，且今天還收到罷免花蓮縣立委傅崐萁和立委羅智強、葉元之、林思銘等人的罷免連署書。

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本來快閃站收到熱情市民滿滿的愛心與鼓勵，甚至有人提供便當及點心水果和飲料，雖曾遇過來挑戰及叫囂的朋友，但罷免志工還是微笑以待。但今天集福宮卻有不明人士將車子停在攤位前（連署站活動經合法申請），除違規停紅線上，還怠速壓油門製造空污噪音，且干擾志工與市民的連署活動，經多次勸導仍不予理會，最後還跟志工大小聲及作勢攻擊志工，經向派出所報案，前來執勤的警員告知活動為合法申請，這位民眾才將車開走。

曾資程說，選舉罷免都是公民權利行使的一環，如果不是藍白國會濫權影響國家安全、政府運作及人民權益，誰願意花時間上街頭擺攤號召連署呢？

劉崇顯也說，第一時間他便出來隔擋在這位人士並請其離開，但對方卻對他叫囂「你叫什麼名字」、「你們沒有申請我就告你們」等語，直到報警後警察表明是合法申請後，這名人士才離開。

劉崇顯也呼籲，選舉與罷免都是憲法賦予台灣人民的權利，請反罷方保持理性，每一個台灣人都有義務守護我們得來不易的民主。

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