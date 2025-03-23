「高高」聯手！高雄市與韓國高陽市簽MOU

高雄市長陳其邁（右）與韓國高陽特例市長李東奐（左）簽署合作備忘錄，盼深化雙方在智慧城市、會展經貿、農業花卉等各方面交流。（高市府提供）

2025/03/23 10:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國高陽市擁有全韓國最大會展中心KINTEX，市長李東煥與高雄市長陳其邁各自代表雙方簽署合作備忘錄，期望「高高」聯手、一同強化交流智慧城市與會展經濟。

高市府說明，本月22日上午，市長陳其邁剛結束訪美返台後，第一個行程並不是哈瑪星，而是與高陽市長李東奐碰面並簽署合作備忘錄儀式。

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陳其邁致詞，特別感謝李東奐親自率團來訪，展現推動雙邊交流的決心，強調「這次與高陽市簽署合作備忘錄，是兩市關係進展的重要一刻」，也向李東奐分享這趟訪美參加輝達（NVIDIA）GTC 2025大會的收穫，包括最新機器人、自動駕駛及生成式AI技術。

市府介紹韓國高陽市為人口逾百萬的特例市，距離首都首爾僅30分鐘車程，擁有韓國最大國際展覽中心KINTEX，常年舉辦國際會議、商展及大型演唱會，尤其每三年一次的「高陽國際花卉博覽會」最為知名。

李東奐3月19日至22日率團訪問高雄，參與2025高雄智慧城市展，擔任數位論壇及淨零永續論壇講者，熱情分享高陽在AI應用及循環資源政策的作為。

李東煥在會中表示，初次訪問就深刻感受高雄的發展潛力，並見證高雄在AI應用的卓越能力，希望未來與高雄持續交流智慧城市，一起創造更宜居、更有競爭力的城市。

他也提到，高陽市擁有鄰近首爾首都圈及兩大國際機場的地理優勢，也是韓國最大會展中心KINTEX所在地。希望學習台灣經驗，吸引更多產業進駐投資，此行也特地參訪南部科學園區與亞灣新創園。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，兩市市府團隊從去年初開始交流互動，高陽市團隊也曾在去年底到訪高雄，進行拜會並參訪，雙方維持頻繁互動，此次簽署合作備忘錄，象徵兩市友好關係近一步深化，未來將攜手促進實質合作。

韓國高陽特例市長李東奐（左七）拜會高雄市長陳其邁（右六），暢談半導體產業及AI科技發展、智慧城市、會展產業合作等議題。（高市府提供）

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