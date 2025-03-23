台灣、德州將增加直航 江啟臣：樂觀其成

立法院副院長江啟臣。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

2025/03/23 11:07

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院副院長、中華民國立法院世界台商之友會會長江啟臣美國時間3月22日上午9時出席美國休士頓威斯汀舉辦的「世界台灣商會聯合總會」（世總）第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮，江啟臣期待台灣與德州能夠持續深化互動，並透露除了休士頓外，未來德州與台灣之間可能即將增加一個直飛航點，他對這些正面發展樂觀其成。

包括民進黨立委林楚茵、羅美玲，民眾黨立委林憶君、僑務委員會委員長徐佳青、駐美代表處大使俞大㵢、德州聯邦眾議員葛林（Al Green）、美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、德州州務卿納爾森（Jane Nelson）、世總第31屆總會長吳光宜，都一同出席世總開幕典禮。

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江啟臣表示，參與「世總」會議不僅是公務行程，更像是回到台商這個溫暖的大家庭，這份情感源於他與台商之間如兄弟姊妹般的深厚情誼。立法院就是各位台商朋友的家，歡迎大家常回台團聚。雖然台商遍布全球，但他深知大家的心始終與台灣緊緊相連。

江啟臣指出，休士頓作為全美國第4大城市、擁有全美第2大港口，早已成為台灣企業在德州發展的重要起點，近期雙邊關係更顯著深化。去（2024）年「美國德州駐台辦事處」正式成立，德州政府並與我國簽署「台灣─德州經濟發展意向聲明」，成為繼英國、法國之後，第3個德州政府主動洽簽經濟發展意向聲明的重要貿易夥伴。

江啟臣並透露除了休士頓外，未來德州與台灣之間可能即將增加一個直飛航點，對這些正面發展表示樂觀其成，同時也意識到未來可能面臨的各項挑戰。他指出，美國新任政府的政策走向及全球地緣政治變化劇烈，台商朋友們應已深有所感。然而，他對台商深具信心，相信大家絕對有能力克服困難，並化挑戰為新契機、持續創造新局。

江啟臣強調他與所有在場的立法委員，不分黨派，對海外台商與僑胞都是一致支持，並將全力強化對僑界的服務。

休士頓惠特麥（John Whitmire）市長雖未親自出席，但由市府官員代表致詞，並宣布該市將3月22日訂為「世界台灣商會聯合總會日」（World Taiwanese Chambers of Commerce Day）。語畢，現場掌聲雷動、氣氛熱烈。

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