出手了！昨才稱要「跟藍委站在一起」 蔣萬安今合體北市5藍委

台北市長蔣萬安今天出席青年職涯X就業博覽會，會前先接受媒體聯訪並為5位國民黨立委加油打氣。（記者田裕華攝）

2025/03/22 12:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免如火如荼，台北市長蔣萬安昨（21日）稱一定會和國民黨籍立委「站在一起」。今日台北市政府舉辦就業博覽會，蔣萬安就與台北市五位藍委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀及賴士葆同台表達力挺。

蔣萬安表示，5位立委在立院協助台北市政府跟中央爭取預算、各項政策的推動，與中央部會的協調，訂定相關的法令，市民都有目共睹，他也要特別感謝5位委員對於台北市政各項的協助。

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蔣萬安細數，王鴻薇在中山北松山選區也協助台北市都更容積獎勵的放寬的修訂，讓台北市邁入大都更時代非常重要的一步；徐巧芯則非常關心年輕朋友的議題，所以今天來到青年就業博覽會，而她在立法院也提出中小企業發展條例的修正，讓企業有更多的誘因聘用24歲以下的年輕朋友。

蔣萬安接著說，羅智強在大安區爭取了183億的經費，包括全力推動台北市黎元社宅，以及五所校舍改建，還有成功市場改建進度，羅都非常關心；賴士葆在文山區扎實服務，鄉親期盼多年的捷運南環段，賴也跟中央爭取到250億的追加預算，並協助市府跟主計總處、交通部甚至跟國發會溝通協調，終於讓南環段順利發包；李彥秀協助市府對於內湖交通擬定短中長期計劃，目前都已經有相關改善成果，也很關心南港LaLaport開幕後可能的交通、光害等影響。

媒體詢問，外傳有藍委助理認為今天在就業博覽會合體不合理？蔣萬安回應，北市府舉辦就業博覽會是開放活動，歡迎不分年齡、地區的民眾參與，他的行程也都是完全公開，所以任何關心市政議題，關心年輕人就業職涯規劃，不分黨派，不分中央地方的民意代表，都非常歡迎。

至於後續是否還有其他與藍委站在一起的活動？蔣萬安強調，一直以來在市政活動都有看到委員們的身影，他們長期對於台北市地方民眾的需求非常關心，包括捷運的興建、校舍改建，以及公托、臨托的布建，各個委員在各個選區，都跟市政府緊密配合，未來各項市政活動行程，委員都會持續參與關注。

蔣萬安與台北市五位藍委同台相挺。（記者甘孟霖攝）

今日台北市政府舉辦就業博覽會，蔣萬安就與台北市五位藍委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀及賴士葆同台表達力挺。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

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