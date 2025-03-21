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    比利時國會壓倒性通過挺台決議、譴責中國 林佳龍致謝

    比利時聯邦眾議院壓倒性通過挺台決議並譴責中國，外交部長林佳龍表達感謝。圖為林佳龍去年訪歐會晤領銜提案的眾議員范荷芙（Els VAN HOOF），受接待導覽比國國會。（外交部提供）

    比利時聯邦眾議院壓倒性通過挺台決議並譴責中國，外交部長林佳龍表達感謝。圖為林佳龍去年訪歐會晤領銜提案的眾議員范荷芙（Els VAN HOOF），受接待導覽比國國會。（外交部提供）

    2025/03/21 18:50

    〔記者方瑋立／台北報導〕比利時國會20日以126:0的壓倒性票數通過挺台決議，譴責中國軍演日益頻繁，且明確表達「聯大第2758號決議文」無涉台灣，外交部長林佳龍今天表示感謝，未來將在此良好基礎上，持續深化台、比雙邊實質交流及友好合作關係。

    比利時聯邦眾議院昨天以126票贊成、0票反對、13票棄權，壓倒性通過「關切中國持續增加對台灣威脅決議案」（Résolution relative à la menace croissante planant sur Taïwan），籲請比利時政府循外交管道譴責中國對台灣愈趨侵略性的立場，並要求中方降低緊張情勢、終止一切挑釁及尊重台海現狀。

    另外，該決議案亦指明「聯大第2758號決議」並未對台灣採取立場，促請比國政府在聯合國清楚說明此立場。同時籲請比利時政府與歐洲夥伴合作，在台海及印太地區扮演積極角色，並在歐盟層級推動與台灣簽署經濟協定以強化供應鏈韌性。另呼籲比國各級政府共同促進對台經濟、科學及文化合作，支持台灣參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，並續增進台比公民社會及媒體的交流，共同打擊假訊息。

    林佳龍今天對比利時眾議院的支持表達感謝，並強調外交部未來將在台比既有良好的基礎上，持續深化雙邊實質交流及友好合作關係。

    外交部說，此決議案是由比國聯邦眾議院友台小組共同主席范荷芙（Els VAN HOOF）領銜提案。比利時聯邦眾議院曾先後於2015年11月及2020年7月通過友我決議案，這次則是首度以決議案譴責中國對台灣威脅，也是新屆國會在去年7月開議後首度通過友我決議案，對台比關係進展別具意義。

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