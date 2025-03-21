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    首頁　>　政治

    王美惠罷免案一階補件明截止 領銜人表態不再送件

    民進黨立委王美惠（見圖）罷免第一階段連署須補件，陳姓領銜人表態不會再送件。（資料照）

    民進黨立委王美惠（見圖）罷免第一階段連署須補件，陳姓領銜人表態不會再送件。（資料照）

    2025/03/21 15:16

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委王美惠罷免案第一階段提議連署，有提議連署人被冒名連署，還有58件為「死亡連署」，中央選舉委員會通知連署領銜人「愛嘉聯盟」陳姓市民補件，明天是補件最後期限，陳姓領銜人今表態不會再送件。

    依照公職人員選舉罷免法，第一階段提議罷免補件期限，為中選會11日通知、陳姓領銜人隔天回郵起算10天內。陳姓領銜人今表示，中選會通知補件期限到明天截止，不過因明天適逢週六，今是補件截止日前的上班日，他不會再送件。

    陳姓領銜人說，對王美惠提議罷免沒有惡意，與王委員無冤無仇，只是希望提醒她不要只聽黨意，也要傾聽民意，已達到提醒目的就好，如立委做得不好，下次選舉再用投票表達心聲。

    王美惠罷免案一階提議門檻為2500件，陳姓領銜人送交連署書2505件，其中713件不合格，並有58件是死亡連署。

    日前王姓民眾委託律師到嘉義地檢署遞狀提告，王美惠罷免案提議連署書冒用他已身故的妻子名義，提告陳姓領銜人涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌。

    王美惠立委服務處回應，選舉與罷免行動只要是合法合規，都是公民表達意見的方式，應予以尊重。至於相關違法案件，尊重司法及相關調查程序。

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