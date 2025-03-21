司法院長被提名人蔡秋明：五權憲法機關失衡 發揮中道力量克服挑戰

司法院長被提名人高檢署主任檢察官蔡秋明提出未來兩項工作重點。（記者羅沛德攝）

2025/03/21 12:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（21日）上午在總統府大禮堂主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。司法院長被提名人高檢署主任檢察官蔡秋明提出未來兩項工作重點，首先針對審判品質問題，將推動法官與檢察官於一段時間能夠互相交換、接觸，增加不同經歷；另外，面對五權憲法機關的失衡狀態，涉及憲法層次，適合憲法法庭來協助處理與解決，會竭盡心力，發揮中道力量克服挑戰。

這次由賴清德總統提名的七位大法官人選，包括司法院長被提名人高檢署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人最高法院法官蘇素娥、中正大學法律係教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律係教授陳慈陽以及政治大學公法學中心主任詹鎮榮。領域涵蓋民、刑事、行政法及憲法等，府方強調將建立人民信賴的司法。

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蔡秋明於記者會上表示，感謝賴清德總統的器重與信任，交付神聖重要職務。他長年擔任檢察官，從未擔任法官，但對司法院兩千多名法官，事務繁忙，日夜堅守岡位，了解其中艱苦，容他致意感謝。而總統提名一位檢察官擔任司法院長，很多人特別法官感覺意外，他也覺得不可思議。他表示，法院直接接觸民眾與個案，外面有很多意見，對法院有很多批評與指教，特別是審判品質，這與一核心問題有關，即司法人員法官與檢察官，工作壓力非常大。

蔡秋明說，曾與來訪的德國巴伐利亞檢察長等訪賓交談，德國法律制度與台灣接近，他們法官、檢察官工作性質也接近，但德國感覺工作壓力沒那麼大。這是因為德國的檢察官與法官交流非常頻繁，每一位法官都有當檢察官的經歷。雖然同為司法官，工作性質不同，檢察官較動態，法官比較靜態，有一段時間互相交換接觸，將有益我們視野及工作生活習慣，像德國這樣做，有益法官心理健康與身體，畢竟德國法官不會像台灣法官那樣鬱卒，除了休閒外，會有不同期待與經歷，對工作看法也是不一樣的。

除了改善法官工作壓力提升裁判品質，蔡秋明另說，目前台灣面對相當嚴重憲政危機，五權憲法國家機關有失衡狀態，台灣過去面對許多困難無論天災人禍，憑藉台灣人智慧一一克服，對於所愛台灣面對法律面與執政面挑戰，相當涉及憲法層次，適合憲法法庭來協助處理與解決，未來若獲得國會支持，所有大法官會竭盡心力。

為了國家未來更好明天，會發揮中道力量，克服挑戰，為創造更健康司法環境與社會評價一起來打拼，期盼上天保佑台灣，也保佑土地上善良人民。

總統府說明，大法官並為院長被提名人蔡秋明，現任台灣高等檢察署主任檢察官，美國華盛頓大學法學碩士。蔡秋明任檢察官近30年，並借調最高檢察署辦事多年，專長刑事司法案件實務。此外，多次參與最高法院大法庭言詞辯論，及協助法務部進行憲法訴訟。擔任法務部國際及兩岸法律司司長期間，促成台灣與多國簽訂刑事司法合作協議，展現推動跨國法制能力。

府方認為，蔡秋明熟悉司法體系運作，擅長國際司法交流，相信能帶領司法機關接軌國際，建立人民信賴的司法。

司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者羅沛德攝）

副總統蕭美琴21日主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。大法官被提名人詹鎮榮（左起）、林麗瑩、蕭文生、司法院長被提名人蔡秋明、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人鄭純惠、陳慈陽、總統府副祕書長張惇涵出席記者會。（記者羅沛德攝）

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