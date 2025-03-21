葉元之護航藍公投案 林楚茵打臉：求關注？你是立委好嗎？

林楚茵在節目上打臉葉元之。（圖擷取自YouTube）

2025/03/21 12:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免延燒之際，國民黨另闢「反戒嚴」、「反廢死」公投案戰場，力拚今（21）日立法院會逕付二讀。國民黨立委葉元之昨日在節目上護航藍營公投案，被民進黨立委林楚茵打臉，藍營如果真的要反廢死，根本不用公投，在立法院提法案修法就好，而戒嚴解嚴都要立法院同意，現在藍營多數有什麼是沒辦法達成的？葉元之頓時啞口無言。

葉元之在節目《新聞面對面》時表示，那天主席在立法院的時候，他有兩個，一個是反廢死另一個是反戒嚴，他坦白說反廢死比較有感，因為他這兩天去基層的時候，已經有人跟他講說就是要反廢死，當然民進黨會講說民進黨現在沒有廢死，現在還是有死刑，也有人講到，如果再把幾個死刑犯拿去槍斃，就破了藍營的論述。葉元之稱，國民黨看的是未來，因為大法官已經讓死刑幾乎是實質廢死，全部要一致決，這是非常困難，那我們的國人到底認不認同這樣的做法，他覺得可以透過公投來做民意的展現。

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林楚茵則表示，葉元之在講話，她都想說葉元之現在被罷免很危險，就不要吐槽葉元之好了，厚之剛剛已經講了，國民黨在立法院就是多數，如果真的要反廢死，根本不用去動員人出來公投，國民黨就在立法院提一個法案修法，就把現在所有的刑法，相關的法律通通都修掉就好了，現在有什麼案子是國民黨過不了的？

林楚茵指出，那至於戒嚴，其實如果總統要宣布戒嚴，也要立法院同意，解嚴也要立法院同意，現在立法院多數也是國民黨，搞了一大堆就是因為國民黨是多數，不論是發錢，譬如現在立法院不是都發生很多國民黨的委員，在施政報告質詢卓榮泰的時候，就會講說這個社宅或者預算、經費可不可以多一點，然後直接被卓榮泰打槍說，可是預算被你們砍掉了，所以我覺得坦白說，現在很多事情，國民黨在立法院明明可以做，但要拉出來做的時候，就很難跟民眾說。

葉元之則回應，他覺得那個就是一個做法是說，在立法院也許被關注的機會沒那麼高，第二個在立法院都會被民進黨扣毀憲亂政帽子，透過民意的展現，就是死刑一致決這件事情，如果在立法院沒辦法達成這個效果，其實是要做一個比較。

林楚茵則吐槽，葉元之是在求關注不是在求過法案，葉元之優該是要修法才有效果，葉元之是立法委員好嗎？

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