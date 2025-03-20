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    款宴亞利桑那州長 林佳龍：盼藉「避免雙重課稅協定」保障企業權益

    外交部長林佳龍18日款宴美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪團一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍18日款宴美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪團一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/03/20 21:42

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍18日款宴美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪團一行。林佳龍表示，盼未來能藉「避免雙重課稅協定」保障企業權益，為台美關係創造雙贏，台灣作為全球半導體及資通訊產業的領先者，與亞利桑那州未來的發展願景一致。

    林佳龍指出，台灣與亞利桑那州經貿往來十分熱絡，台灣是該州第8大出口市場及第5大進口來源國，近期台積電宣布將於當地擴大投資1000億美元，以強化半導體生產線。

    款宴郝愷悌訪問團時，林佳龍特別強調，亞利桑那州已是台灣重要的投資目的地，台灣作為全球半導體及資通訊產業的領先者，與亞利桑那州未來的發展願景一致。

    林佳龍也說，面對地緣政治變動及供應鏈重組的關鍵時刻，期待雙方可以緊密合作，並且擴大在教育、航太、新能源與生技領域上的交流合作。

    此外，林佳龍提到，在全球淨零碳排的趨勢下，台灣正積極發展綠色能源，而亞利桑那州則在太陽能與再生能源領域處於美國領先地位，期待雙方的努力可實現能源的安全永續。

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