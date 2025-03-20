歐盟防衛白皮書關切台海 林佳龍：持續深化與理念相近夥伴交流

外交部長林佳龍說，台灣將持續深化與歐盟等理念相近夥伴的合作與交流，維護以規則為基礎的國際秩序。（記者方賓照攝）

2025/03/20 19:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕歐盟執委會與歐盟外交暨安全政策高級代表昨（19）日共同發布「歐洲防衛白皮書–2030準備就緒」，高度關切中國快速的軍事擴張，指出中國正加強對台灣的政治、經濟、軍事、網路及認知作戰脅迫。對此，外交部長林佳龍說，台灣將持續深化與歐盟等理念相近夥伴的合作與交流，維護以規則為基礎的國際秩序。

「歐洲防衛白皮書-2030準備就緒」（White Paper for European Defence – Readiness 2030）內文也強調台海現狀的改變可能帶來劇烈動盪，並對歐洲造成重大經濟及戰略性影響；關鍵原物料對經濟和工業生產、國防能力和競爭力至關重要，日漸成為權力政治競爭和衝突的導因，如果台海緊張情勢升高，將使歐盟無法取得關鍵物資、科技與零組件，混合戰威脅與網路攻擊都是超越國界的挑戰，歐盟將加強與全球理念相近夥伴的安全合作，共同應處。

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外交部說，歐盟領袖峰會在2023年6月即首度在會議結論納入關切台海緊張情勢升高、反對任何以武力或脅迫片面改變現狀舉措的相關文字，確認維護台海和平穩定已是歐盟27個會員國的共識，針對去年中國對台發動兩次「聯合利劍」軍演，歐盟對外事務部（EEAS）也於第一時發表聲明，強調台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性，歐盟對於維護台海現狀有直接利益。

對於歐盟持續密切關注台海及印太區域情勢、高度關切中國對台灣的各類脅迫，並堅定支持台海和平穩定，林佳龍表示，歡迎與誠摯感謝，並強調台灣將持續深化與歐盟等理念相近夥伴的合作與交流，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，向世界展現守護民主台灣的決心。

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