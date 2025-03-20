南檢追查「死亡連署」搜索國民黨台南市黨部 郭國文籲謝龍介說清楚

針對國民黨台南市黨部被搜索，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文表示，如果檢調對照發現國民黨名冊與連署書名單相符，身為市黨部主委的謝龍介，最應該出來說明清楚。（郭國文提供）

2025/03/20 17:06

〔記者劉婉君／台南報導〕全國多地紛傳立委罷免連署書出現疑似「死亡連署」，台南地檢署今（20）日前往國民黨台南市黨部等多處地點搜索，查扣黨員名冊等，將逐一比對。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文認為，國民黨台南市黨部主委謝龍介最應出來說明清楚，呼籲謝龍介不要躲避問題。

郭國文表示，關於民進黨立委林俊憲、王定宇的罷免案，沒有連署站，也沒有連署的過程，居然有連署的結果，背後就是國民黨市黨部在主導，今天地檢署搜索國民黨台南市黨部的結果，帶回許多人，更重要是帶回國民黨的名冊，如果檢調對照後發現名冊與連署書名單相符，身為市黨部主委的謝龍介最應該出來說明清楚，檢察官最應約談的人也是謝龍介。

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郭國文說，國民黨台南市黨部面臨這麼大的爭議，身為台南市黨部主委的謝龍介還在躲避問題，不面對藍營違法行為，還說要「立即擴大推動第二階段的罷免連署」。

王定宇則表示，連署罷免是公民的權利，不論是支持或反對，都應給予尊重，但用非法手段進行公民連署，利用民主手段傷害民主，就應依法嚴辦。他尊重檢調單位依法偵辦，靜待司法調查的結果，如果無不法就還人家清白，如果涉及不法，就應嚴辦到底，而且除惡務盡，不要只辦當人頭的基層領銜的國民黨黨工，背後操縱的黑手，也希望查出來。

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